Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan’ın gündeminde Güngören Belediye Başkan Yardımcısı’nın, belediye çalışanına verdiği tuvalet önünde oturma cezası vardı. Bu kibir abidelerine davada yer olmadığının altını çizen Erdoğan, “İnsan gönlünü kıranların biz de partideki, görevleriyle ilgili kalemini kırarız” dedi. Şehir Üniversitesi ile Halk Bankası arasında yaşananlara da değinen Erdoğan, “Malum zat başbakan olunca arsayı Şehir Üniversitesi’nin mülkiyetine devretti” diye konuştu.

BUGÜN BAŞKA YARIN BAŞKA OLMAMALIYIZ

Erdoğan özetle şunları söyledi: Bizler bir büyük davanın sevdalısı insanlar olarak buradayız. Hepimiz bu davanın neferiyiz. Gelecek nesillere daha büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak istiyorsak, çalışmamız gerekiyor. Bugün söylediğimizi 20-30 yıl söylemeliyiz. Bugün başka yarın başka olmamalıyız. AK Parti sıradan bir siyasi teşekkül değildir. Türkiye, nasıl binlerce yıllık devlet tarihi içindeki son halka ise AK Parti de bu büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir.

İNSANI ATEŞ DEĞİL, KENDİ KİBRİ YAKAR

Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz. İnsan gönlünü kıranların biz de partideki, görevleriyle ilgili kalemini kırarız. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Kibir en büyük isyandır. İnsanı ateş değil, kendi kibri yakar. Davası insan olan 82-83 milyonuyla herkesi, kısaca yaratılanı yaratandan ötürü seven bir davayız biz. Hiçbirimizin hesapla davranma, aklı yerine nefsinin sesine kulak vermek lüksü yoktur. Yumurtadan çıkıp kabuklarını beğenmeyenler varlık sebeplerini inkar etmekle kalmaz, kendi hüsranlarını da hazırlar.

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MEDYANIN KISKACINA DÜŞMEMELİYİZ

Hiç kimsenin gündeminin peşine takılmayacağız. Dolaylı yoldan bizi başarısız göstermeye yönelik çabalara karşı dikkatli olmalıyız. Bilerek veya bilmeyerek ülkeyi güvensiz gösterme çabalarına karşı dikkatli olmalıyız. Medyanın kıskacına düşmemeliyiz. Unutmayalım, AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler. Kendi gündemi vardır. İftira ve yalan hızlı yayılır ama doğrularla karşılaştığında daha hızlı bir şekilde söner, gider. İstanbul Türkiye’nin kaderini belirlemede bir numaralı şehirdir. İstanbul’un nabzını iyi tutarsak Türkiye’yi de yakalamış oluruz. Bu konuda sizlere büyük görev düşüyor. Türkiye ile AK Parti’nin kaderi karışmıştır. Türkiye’yi seven bizi seviyor, nefret eden bizden de nefret ediyor.

CUMHUR İTTİFAKI’NI BÖLEMEYECEKLER

Artık eskiden olduğu gibi Türkiye’yi diledikleri şekilde itip kakamadakları, yönlendiremedikleri, yönetemedikleri için hırçınlaşıyorlar. Hırçınlaştıkları için de muvazeneyi kaybediyorlar. Bizi köşeye sıkıştırmak için diplomasinin yanısıra ekonomiyi de devreye soktular ama başarılı olamadılar. Cumhur İttifakı’nı bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürüyecek. Seçimden bu yana 74 bin 176 üye kaydıyla İstanbul teşkilatı adeta yeni bir dirilişin içerisinde bulunuyor.

LİBYA ANLAŞMASI BM'YE GÖNDERİLDİ

Libya ile Türkiye arasında güzel bir hat inşa edildiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Türkiye-Libya arasında bir mutabakat metni imzalandı ve bu mutabakat metni ile özellikle de deniz yetki alanlarının sınırlarının daraltılmasına yönelik anlaşma meclisimizden geçti ve ben de imzaladım böylece şimdi de Birleşmiş Milletler’e gönderildi” dedi. Erdoğan, “Siz oraları terketmedikten sonra, Suriye halkı da ‘Teşekkür ederiz artık gidebilirsiniz’ demedikten sonra biz buradan çıkmayacağız” şeklinde konuştu.

Dostumuzun hakkını koruyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “(Akdeniz’de) Uluslararası deniz hukuku, uluslararası hukuktan doğan haklarımız neyse sonuna kadar kullanacağız, takipçisi olacağız. Ülkemizin egemenliğini, hukukunu, çıkarlarını, milletimizin ve tüm dostlarımızın haklarını korumak için verdiğimiz mücadelede hep dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz.”

Fransa’nın hali ortada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fransa’nın şu anda hali ortada. Fransa’da her yer yanıyor, yıkılıyor. Niye? Zulüm ile abad olunmaz, onun için” dedi. “Dünyada hangi liderlerle görüştüysek hepsinin bize nasihatı çoğu zaman, ‘Buradan ne zaman çıkacaksınız’ söyledikleri bu” diyen Erdoğan, “Bizim de kendilerine söylediğimiz şey şu, ‘Sizin orada ne işiniz var. Bizim 911 kilometre sınırımız var, sizin sınırınız var mı? Yok. Peki 32-33 bin silahı, aracı, gereci, mühimmatı siz kime gönderdiniz?” ifadesini kullandı.

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Bunlar Halkbank’ı dolandırıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkbank’ın hesaplarına tedbir kararı koyduğu Şehir Üniversitesi’yle ilgili de açıklamalarda bulundu. Şehir Üniversitesi’nin “Halkbank’a borcunun 417 milyon lira civarında” olduğunu kaydeden Erdoğan, “Alavera dalavera yapıyorlar. ‘Alacağımız öğrencilerin yapacakları ödemeye ipotek koyun’ diyorlar. Yahu sen daha mevcut kotanı doldurmamışsın” diye konuştu. Erdoğan şunları söyledi: “Halk Bankası’nı da dolandırmaya çalıştılar. Kredi talebinde bulundular. Ödemelerini yapmayınca Halk Bankası bunları sürekli olarak uyarıyor. Şimdi yapılandıralım diyorlar. Halef selef olduğumuz Cumhurbaşkanı aradı. Siz bu işi arzu ederseniz halledersiniz. Dedim ki temenni ederdim siz benim yerimde olun. Biz kasayı boşaltamayız. Buranın hamisi Marmara Üniversitesi’dir. Marmara Üniversitesi borçları ödesin diyorlar. O zaman mütevelliyi bırakın, yok mütevelliyi bırakmayız diyorlar. Biz ne öğrencilerin ne akademisyenlerin düşmanıyız.”

ORTAK SLOGANIMIZ 'ÖNCE TÜRKİYE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğan Grubunun 60. Kuruluş Yıl Dönümü Gala Gecesi’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, “Türkiye’nin hayrı ve geleceği için ne gerekiyorsa onu yaptık. Hepimizin ortak sloganının ‘önce Türkiye’ olduğuna inanıyorum” dedi. Erdoğan konuşmasında satır başlarıyla şunları söyledi: Her alanda çok daha büyük yatırımlara, çok daha büyük üretimlere, çok daha büyük ihracatlara, çok daha büyük istihdamlara ihtiyacımız vardır. Ülkesine güvenerek, milletinin potansiyeline inanarak, ileriye doğru bir adım atan herkesle birlikte yol yürümeye, destek vermeye, imkan sağlamaya hazırız.

Hedef müreffeh toplum

Biz de terörle mücadele harekatlarımızla ekonomimize yönelik saldırılara karşı aldığımız tedbirlerle ülkemizin itibarını yükselten politikalarımızla iş insanlarımıza güçlü bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Akıl ve vicdan sahibi herkes, bizim dönemimizde Türkiye’nin diğer alanlarla birlikte ekonomide de gerçek anlamda çağ atladığını kabul edecektir. Aksini iddia eden kişinin gözü ya husumetten ya bağnazlıktan kör olmuş demektir. Hedefimiz Türkiye’yi bölgesinin ve dünyanın en büyük devletlerinden, milletimizi de en müreffeh toplumlarından biri haline getirmektir. Evlatlarımıza, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için bırakacağımız en büyük miras, bu olacaktır.

Meclis üyeliği düşürüldü