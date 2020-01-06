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ANKARA

Kale’nin kapısı açılıyor

MİT’in Etimesgut’taki yeni karargahı ‘Kale’ bugün hizmete giriyor. 5 bin dönüm üzerine inşa edilen kompleks 3 metre yüksekliğinde beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili. ‘Kale’ dinleme ve sızmalara karşı da özel olarak tasarlandı. MİT daha önce Yenimahalle’deydi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MİT'in yeni binası KALE
MİT'in yeni binası KALE

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası “KALE” hizmete açılıyor. Alınan bilgiye göre, 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni karargah binasının açılışı bugün yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇACAK

“KALE”nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Temmuz ayında Etimesgut’ta yapımı tamamlanan yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu. Erdoğan, 1,5 saati aşan ziyaretinde, son teknoloji kullanılarak inşa edilen binanın teknik donanımı ile ilgili bilgi almıştı.

KALE

İLK BİNA HACI BAYRAM’DA

  • TBMM’de 1965’te kabul edilen 644 sayılı Kanun’la, devletin milli güvenlik politikasının hazırlanmasına ilişkin her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla oluşturulan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ilk binası Hacı Bayram Camisi bölgesinde yer alıyordu. Yıllar içinde farklı nedenlerle pek çok kez yer değiştiren MİT, Gençlik Parkı’nın karşısındaki Vakıflar Binası’na, ardından 1970’li yıllarda Yenimahalle’deki adresine taşınmıştı.

'MİT'in ana karargah binası 'kale bina' görüntülendi
OYNAT 01:49
'MİT'in ana karargah binası 'kale bina' görüntülendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihabarat Teşkilatı'nın (MİT) Ankara'da yapımı devam eden ve 'kale bina' olarak adlandırılan ana karargah binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Etimesgut'ta yaklaşık 5 bin dönüm arazi üzerine kurulan ve yaklaşık 3 metre yüksekliğinde duvarla çevrili binada, sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemler de bulunuyor.
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Kale’nin kapısı açılıyor

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​​MİT'in yeni karargahı 'Kale' bugün hizmete giriyor.
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