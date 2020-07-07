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Batman haberleri: Batman'daki kalp hastası bebek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla uçakla Ankara'ya getirildi

Kalp damarları doğuştan ters bebek ambulans uçakla Ankara'ya getirildi

Kalp damarları doğuştan ters olan ve solunum güçlüğü çeken 1,5 yaşındaki Ali Taymur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tedavi amacıyla Batman'dan ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. 1.5 yaşındaki Ali Taymur başkentte tedavi edilecek.

Haber Merkezi AA
Doğuştan kalp damarları ters olan bebek tedavi için Ankara’ya getirildi.
Doğuştan kalp damarları ters olan bebek tedavi için Ankara’ya getirildi.

Ailesinin yaşadığı Batman'da Ali bebeğin tedavisinin yapılamaması üzerine yakınları sosyal medya üzerinden yardım istedi. Bunun üzerine Bakan Koca, bebeğin Ankara Şehir Hastanesine getirilerek tedavisinin yapılması için talimat verdi.

Kalp damarları ters olan bebek Fahrettin Koca'nın talimatıyla Ankara'ya getirildi
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Kalp damarları ters olan bebek Fahrettin Koca'nın talimatıyla Ankara'ya getirildi
Solunum güçlüğü yaşayan 1,5 yaşındaki Ali Taymur, yakınlarının sosyal medyadan yardım istemesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tedavi amacıyla Batman'dan ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Ali bebek, tedavisinin yapılabilmesi için ambulansla Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.
  • Ali bebek ve annesi Hatice Taymur, Batman'dan ambulans uçakla alınarak Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Ali bebek, tedavisinin yapılabilmesi için ambulansla Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

AA
Ali bebek ve annesi Hatice Taymur, Batman'dan ambulans uçakla alınarak Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Kalp damarları ters olarak doğdu

Doğuştan kalp damarları ters olan Ali Taymur, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mart ayında kalp ameliyatı oldu ve operasyonun ardından taburcu edilerek Batman'a gönderildi.

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Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı: Salgınlar tedbirsiz aşılmaz
  • Bebeğin yaklaşık iki ay önce solunum güçlüğü olması nedeniyle ailesi Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Ali bebek nefes borusu darlığı için üç operasyon daha geçirdi ancak solunum güçlüğü yaşamaya devam etti.

AA
Ali bebek, tedavisinin yapılabilmesi için ambulansla Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

Kısa süreliğine kalbi de duran bebeğe Batman'daki özel bir hastanede müdahale edildi. Burada yoğun bakıma alınan bebeğin ailesine, çocuk nöroloji uzmanının takibinin uygun olacağı ve nefes alma güçlüğünün nedeninin üst seviyedeki hastanelerde araştırılabileceği bilgisi verildi.

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Fransa'nın ölüme terk ettiği Emine Eskil, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
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Fransa'nın ölüme terk ettiği Emine Eskil, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Fransa'da kanser tedavisi alamayan ve Türkiye'ye getirilmek üzere Yeni Şafak aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek 'Öleceksem ülkemde öleyim' ifadelerini kullanan Emine Eskil, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Emine Eskil'in ambulans uçağa taşınmasına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sırakaya paylaşımında, 'Hoşgeldin Emine Abla Fransa'da tedavi edilmediği için durumu ağırlaşan kanser hastası Emine Eskil'i Sağlık Bakanlığı,
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Paris Başkonsolosluğu ile yaptığımız istişareler sonucunda kuyruğunda Türk bayrağı olan Ambulans uçağımız ile Türkiye'ye getirdik' dedi.

Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
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Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeden evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Mehmet Hanefi Aydın, yapılan kontrollerin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


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