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Kameradaki kişi Gülistan’mış

Tunceli’de 14 gündür haber alınamayan Gülistan Doku’nun telefon sinyalinin kesildiği Sarı Saltuk Köprüsü‘nden geçen tüm araçların PTS kayıtları incelendi. Bir kamyonetin kamerasına köprüde çömelmiş bir vaziyette yansıyan kişinin Gülistan olduğu kesinleşti. Arama çalışmaları köprü dibinde yoğunlaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir kamyonetin kamerasına yansıyan bu görüntüler üzerinde yapılan detaylı incelemede, bu kişinin Gülistan Doku olduğu tespit edildi.
Bir kamyonetin kamerasına yansıyan bu görüntüler üzerinde yapılan detaylı incelemede, bu kişinin Gülistan Doku olduğu tespit edildi.

5 Ocak’ta kaldığı yurttan çıktığından beri kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları genişletilerek devam ediyor. Kaldığı yurtta intihar mektubu, arama çalışmasının olduğu Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü mevkisinde su altında ismi yazılı reçete, notlar ve arkadaşından aldığı makas çıkan Gülistan’ın bulunması için arama çalışmalarının kapsamı genişletilirken katılan ekip sayısı da arttırıldı. AFAD, Elazığ ve Adıyaman’dan dalgıç polisler, Van Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri ekiplerinin devam ettiği çalışmalara Diyarbakır JAK, Ankara, Diyarbakır ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de gelerek destek vermeye başladı. Gülistan’ın son görüldüğü viyadük bölgesinde hat oluşturan ekiplerin bir bölümü botlarla kıyı taraması yaparken dalgıç polis ve JAK ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekipler de su altı araması gerçekleştirdi.

Gülistan Doku

PTS KAYITLARI İNCELENDİ

  • Öte yandan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği 5 Ocak Pazar günü 12.00-13.00 saatleri arasındaki Tunceli-Elazığ karayolu Dinar Deresi Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçen bütün araçların plakaları Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına bakılarak tespit edildi. Ekiplerin, araç sürücüleriyle yaptığı görüşmede, saat 12.24'te, Pertek ilçesinden Tunceli'ye gelen bir aracın kamerasına Sarı Saltuk Köprüsü’nden geçerken bir kişinin yansıdığı belirlendi. Kadın olduğu tespit edilen bu kişinin, köprü üzerinde çömelmiş vaziyette durduğu görüldü. Görüntüler üzerinde yapılan detaylı incelemede, bu kişinin Gülistan Doku olduğu tespit edildi.

Kayıp Gülistan'a ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:36
Kayıp Gülistan'a ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı
Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir kişi, genç kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti. Görüntülerde, Gülistan olduğu iddia edilen kapüşon takan kızın, viyadükteki bariyerlerin arasında oturduğu görülüyor.
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