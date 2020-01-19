Kameradaki kişi Gülistan’mış

Bir kamyonetin kamerasına yansıyan bu görüntüler üzerinde yapılan detaylı incelemede, bu kişinin Gülistan Doku olduğu tespit edildi.

5 Ocak’ta kaldığı yurttan çıktığından beri kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları genişletilerek devam ediyor. Kaldığı yurtta intihar mektubu, arama çalışmasının olduğu Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü mevkisinde su altında ismi yazılı reçete, notlar ve arkadaşından aldığı makas çıkan Gülistan’ın bulunması için arama çalışmalarının kapsamı genişletilirken katılan ekip sayısı da arttırıldı. AFAD, Elazığ ve Adıyaman’dan dalgıç polisler, Van Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri ekiplerinin devam ettiği çalışmalara Diyarbakır JAK, Ankara, Diyarbakır ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de gelerek destek vermeye başladı. Gülistan’ın son görüldüğü viyadük bölgesinde hat oluşturan ekiplerin bir bölümü botlarla kıyı taraması yaparken dalgıç polis ve JAK ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekipler de su altı araması gerçekleştirdi.

Gülistan Doku

PTS KAYITLARI İNCELENDİ

Öte yandan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği 5 Ocak Pazar günü 12.00-13.00 saatleri arasındaki Tunceli-Elazığ karayolu Dinar Deresi Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçen bütün araçların plakaları Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına bakılarak tespit edildi. Ekiplerin, araç sürücüleriyle yaptığı görüşmede, saat 12.24'te, Pertek ilçesinden Tunceli'ye gelen bir aracın kamerasına Sarı Saltuk Köprüsü’nden geçerken bir kişinin yansıdığı belirlendi. Kadın olduğu tespit edilen bu kişinin, köprü üzerinde çömelmiş vaziyette durduğu görüldü. Görüntüler üzerinde yapılan detaylı incelemede, bu kişinin Gülistan Doku olduğu tespit edildi.