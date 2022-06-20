Kamp ve karavan tutkunları Bursa’da buluştu

Geçtiğimiz sene ilki Orhaneli’nde 300’ün üzerinde karavancının katılımıyla yapılan ‘Bursa Kamp ve Karavan Festivali’, bu kez kamp ve karavan tutkunlarını Harmancık Karavan Parkı’nda buluşturdu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden Bursa'nın Harmancık İlçesi'ne gelen kamp ve karavancılar, güzel manzarasıyla ünlü Uludağ’ın güney yamaçlarındaki ormanlık alanda kurulan karavan parkına yerleşti.

Harmancık Karavan Parkı’nın resmi açılış töreninin de yapıldığı festivalin açılışına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Osman Mesten, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve belediye bürokratları katıldı.

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ORGANİK ÜRÜNLER ŞENLİĞİ DE YAPILDI

Doğa ve karavan tutkunları eşsiz Uludağ manzarasının keyfini 3 gün boyunca doyasıya yaşadı. Festival kapsamında hazırlanan ‘2. Bursa Organik Ürünler Şenliği’ de katılımcılardan büyük ilgi gördü. Bölgede organik üretilen ürünleri tatma imkanı bulan misafirler, yemek ve içecek ihtiyaçlarını organik ürünlerle karşıladı. Organik Ürünler Şenliği kapsamında Bursa’da gıda üretimi yapan kadın kooperatifleri ile Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles bölgelerinde yetiştirilen tarım ürünleri tanıtıldı.

TURİZMDE BÜYÜK POTANSİYEL

Festivalin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu sene ikincisi düzenlenen festivalin hayırlı olmasını diledi. Turizmle alakalı ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, “Her ne kadar dağ ilçeleri nüfus bakımında küçük gözükse de özellikle kırsal ve doğa turizmi açısından müthiş potansiyele sahip. Bunun tüm Türkiye’ye ve dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bursa Kamp ve Karavan Festivali de bu kapsamda düzenleniyor. Dağ bölgesinde doğa ve kırsal turizmle alakala ciddi hedeflerimiz var. Orhaneli’nde rafting, Büyükorhan’da yayla, Keles’te Kocayayla, Harmancık’ta karavan parkı faaliyetleri bizleri gelecek adına heyecanlandırıyor” dedi.

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