Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'taki Türkevi'nde, aralarında TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin pek çok konuda değerlendirmede bulunan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Öğretmen alımında yüzde 50 KPSS-yüzde 50 mülakat uygulayacağız" açıklamasına değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yöneltilen "Kamuda mülakatın kaldırılması sizin seçim vaatleriniz arasındaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in geçtiğimiz günlerde yaptığı, öğretmen alımında yüzde 50 KPSS yüzde 50 mülakat uygulayacağız” şeklindeki açıklaması atama bekleyen öğretmen adaylarının tepkisine yol açtı. KPSS’ye ilaveten her türlü güvenlik soruşturmasına, mesleki yeterlilik ve sağlık araştırmasına evet ama mülakatlarda hakkaniyetli davranılacağına dair endişemiz var” diyorlar. Benzer bir durum Polis Eğitim Merkezlerine öğrenci alımında da yaşanmış. Yeterli KPSS ve mesleki dayanıklılık puanına sahip adaylar 45-50 saniyelik mülakatlarla elenmiş. Onlardan da sitem dolu mesajlar geliyor. Mülakat kaldırılacak sözünün sahibi olarak bu eleştirilere ne diyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: