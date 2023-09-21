Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül'de BM'nin 78’nci Genel Kurulunda katılımcılara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti. Gündeminde küresel iklim krizinden ekonomiye, KKTC'deki gelişmelerden 6 Şubat depremlerine kadar pek çok başlık olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'aile' kavramının önemini bir kez daha vurguladı. Erdoğan yaptığı açıklamada "Aileye ve aile müessesesine sahip çıkmak; insana ve tüm insanlığın istikbaline sahip çıkmak demektir. Giderek artan küresel dayatmalar karşısında tüm dostlarımızı aile müessesesinin korunmasında hassasiyet göstermeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'aile' mesajı: Küresel planları bozmak için elimizden geleni yapacağız
BM'deki konuşmasına ilişkin New York'taki Türkevi'nde, aralarında TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, LGBT sapkınlığı ve aileyi hedef alan saldırılara karşı çarpıcı ifadeler kullandı.