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Kamuya sızacaklar böyle seçildi

FETÖ’nün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasında itirafçı olan E.K., örgüt üyesi olan ve olmayanlara dair bilgiler topladığını anlattı. Flaş bellekte sakladığı bilgileri kendinden sorumlu örgüt üyelerine verdiğini söyleyen E.K., “Bunlar üzerinden kamuda işe yerleştirilecekler seçiliyordu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamuya sızacaklar böyle seçildi
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ABDULLAH SARİCA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ’nün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanması soruşturmasında itirafçı olan E.K., örgüte dair bildiklerini anlattı. 2007-2008 arasında örgütün büyük bölge talebe mesullüğü görevini yürüttüğünü söyleyen E.K., görevinin üniversite döneminde yapıya mensup olmayan ancak yapılanmaya sıcak bakan, arkadaş çevresiyle evlere veya bazen sohbet toplantılarına gelen ve mezun olduktan sonra kamuda göreve başlayan kişileri bulmak olduğunu belirtti.

FLAŞ BELLEKLE TESLİM ETTİM

E.K. bu kişilere örgüt evlerinde kalan öğrencilerle yapılan anket sonrası ulaştığını anlattı: “Bu dönem yapılanma içerisinde bulunduğum bölgedeki tüm talebelerden sorumluydum. Dönem itibariyle üniversiteden mezun olabilecek duruma gelmiş ve yapılanmaya mensup öğrencilerin bilgilerinin kayıtları tutuluyordu. Bu kayıtlar flaş bellek ortamında Excell dosyası halinde bende toplanıyordu. Ben de bu kayıtları üstüm olan Ahmet Boyacı’ya flaş bellek ile veriyordum. Kayıt altına alınan bu bilgilerden hareketle kamuda işe yerleştirilecek yapı mensuplarının seçimleri yapılıyordu.”

2011’DE YENİ GÖREV

Örgütün eyalet imamı Bahadır Yavuz’un büyük bölge imamlarıyla toplantılar düzenlediğini ifade eden E.K., “Bu toplantılarda yapıya mensup öğrenciler hakkındaki istatistiki veriler konuşuluyordu. (..) bu verileri daha sonra il talebe mesülü Ahmet Boyacı’ya birebir izah ederdim” dedi. 2011’in başlarında İç Anadolu Bölgesi adliye imamı Ahmet Sivri’nin kendisine Adalet Bakanlığı yapılanması içerisinde Bakanlık kadrolarına alınacak personel hazırlık aşamalarının sorumluluğunu verdiğini dile getiren E.K., şunları söyledi:

ADAYLARA DERECE

“Adliyeye yerleştirilmesi düşünülen şahıslar, yetiştirilmek üzere mezuncular tarafından gruplanır ve yine bunlar tarafından bu şahıslara bir grup mesulü belirlenir. İl adliye alım mesulleri sınav aşamasında grupları görür ve gruplar ile ilgili değerlendirme yapar. En başta mezuncular bu şahıslara bir derece tayin eder. Sonrasında il alım mesulleri bu verilen dereceleri de değerlendirir. Daha sonra Ahmet Sivri, ben ve ilgili il alım mesulünün katılımı ile listeler birleşir ve adayların nihai dereceleri de belirlenir. Bu listelerde bulunan şahıslar adliyelere yerleştikten sonra adliye talebeliğinden çıkar ve adliye imamlığı altına yerleşir.”

LİSTELER MÜLAKAT HEYETİNE

Adalet Bakanlığı’na alımı yapılacak kişilerle ilgili hazırlanan listenin Ahmet Sivri’ye verildiğini aktaran E.K., bu kişinin de listeyi mülakat heyetinde bulunan yapı mensubu şahıslara ilettiğini söyledi. Zabıt katipliği için hazırlanacak adaylarla ilgili bazı çalışmalar yapmalarını istediklerini belirten E.K., “Bunlar en fazla 10 kişilik gruplar oluşturulması, her grubun başına 1 tane sorumlu abi ve 1 tane zabıt katibi verilmesi, klavye çalışması yaptırılması ve kazanan adayların manevi kampa alınmasıydı. İnfaz koruma memuru alımları için boy ve kilosu uygun adaylara sadece manevi kamp yapılması talep edilirdi” diye konuştu.

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İstanbul'da, FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan ve hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 394 bin 745 lira, 25 bin 995 dolar, 11 bin 800 avro, 1500 liralık market alışveriş kartı ve 'F' serisi 1 dolar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Paraların kime ait olduğunu soran polis FETÖ şüphelisinden, 'Malatya'dan araba almaya geldim' yanıtını aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan aralarında 'Futbolda şike kumpası' davasında 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi olan ve örgüt içinde 'Mukaddes' kod adını kullandığı belirtilen Nuray Ardıç'ın da bulunduğu 3'ü tutuklandı.

Şüphelilerden 6'sı ise adliyeden serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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