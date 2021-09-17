Kamuya yemekler liselilerden

Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken ekonomiye değer katan nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan “Milli Eğitim”, “Milli Üretim” ve “Üreten Okullar” projesi Bağcılar’da hayata geçirildi. Bu kapsamda Bağcılar İlçe Kaymakamlığı ve Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasında 31 Ağustos 2021 tarihinde protokol imzalandı.
- Yapılan anlaşma gereğince Bağcılar Hükümet Konağı’nın 3. katındaki mutfak ve yemekhane alanı öğrencilerin, öğretmen ile öğreticiler refakatinde yemek ve tatlı yapması için atölye olarak tahsis edildi. Okulun “Yiyecek ve İçecek Hizmetleri” bölümünde okuyan öğrenciler, “Lezzet Mutfağı” isimli atölyesinde çalışmaya başladı.