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Kamyon 70 metrelik uçuruma yuvarlandı

Muğla’nın Milas ilçesinde dağ yolunda maden taşıyan kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.

21:26 . 14/08/2023 الإثنين
IHA
İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre 09 AGR 572 plakalı kamyonun sürücüsü Milas Labranda yolundan rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.70 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü kamyon içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.



#Muğla
#kamyon
#uçurum
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