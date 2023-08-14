Kamyon 70 metrelik uçuruma yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre 09 AGR 572 plakalı kamyonun sürücüsü Milas Labranda yolundan rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.70 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü kamyon içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.