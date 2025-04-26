Kamyonet alt geçide sıkıştı

Olay, Süleymaniye altgeçidinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, geçidin tavanına takıldı ve ilerleyemez hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği kontrollü şekilde yönlendirirken, kamyoneti kurtarmak için ilginç bir çözüm uygulandı.