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Kamyonet alt geçide sıkıştı

Kamyonet alt geçide sıkıştı

09:5626/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
IHA
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Bursa'da ticari araç köprüye sıkıştı.
Bursa'da ticari araç köprüye sıkıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süleymaniye Mahallesi'ndeki alt geçitte yine bir olay yaşandı. Yüksekliği hesaplayamayan bir kamyonet sürücüsü, aracın geçide sıkışmasına neden oldu.

Olay, Süleymaniye altgeçidinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, geçidin tavanına takıldı ve ilerleyemez hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği kontrollü şekilde yönlendirirken, kamyoneti kurtarmak için ilginç bir çözüm uygulandı.


Sıkışan aracın lastikleri indirildi ve bu sayede yükseklik azaltılarak kamyonet sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.


Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için sürücüleri alt geçitlerdeki yükseklik uyarılarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

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