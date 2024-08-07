Kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana’da sabah saatlerinde 4.6, 4.5 ve 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yaşanan sarsıntıların ardından olumsuz bir durumun olmadığı kaydedildi. Deprem anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca bazı evlerde yaşanan sarsıntı nedeniyle çatlaklar oluştu.