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Kamyonetin çarptığı traktör üçe bölündü

Bursa'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önünde ilerleyen traktöre çarptı. Tarlaya savrulan ve 3 parçaya ayrılan traktörün sürücüsü Cemilay Saka (33) yaşamını yitirirken, kamyonet sürücüsü Mustafa Aydın (62) ise yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kaza İznik'te meydana geldi.
Kaza İznik'te meydana geldi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önünde ilerleyen traktöre çarptı. Tarlaya savrulan ve 3 parçaya ayrılan traktörün sürücüsü Cemilay Saka (33) yaşamını yitirirken, kamyonet sürücüsü Mustafa Aydın (62) ise yaralandı.

AA

Kaza, saat 21.00 sıralarında İznik- Orhangazi karayolu Çakırca Köyü mevkiinde meydana geldi. İznik’den Orhangazi istikametine giden Mustafa Aydın yönetimindeki 16 AID 415 plakalı kamyonet, iddiaya göre önünde ilerleyen Cemilay Saka'nın kullandığı 16 H 0734 plakalı traktörü sollamak istedi. Sollama sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet, traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle 2 araç da yoldan çıkarak tarlaya savrulurken, traktör üç parçaya bölündü. Kazada iki sürücü de yaralanırken, çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Cemilay Saka, Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Saka, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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