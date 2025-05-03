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Kamyonetin ezdiği zihinsel engelli Erdal Çakır hayatını kaybetti: Şoför teslim oldu

Kamyonetin ezdiği zihinsel engelli Erdal Çakır hayatını kaybetti: Şoför teslim oldu

13:473/05/2025, суббота
G: 3/05/2025, суббота
DHA
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Kamyonetin ezdiği zihinsel engelli Erdal Çakır hayatını kaybetti: Şoför teslim oldu
Kamyonetin ezdiği zihinsel engelli Erdal Çakır hayatını kaybetti: Şoför teslim oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonetin ezdiği zihinsel engelli Erdal Çakır (32), hayatını kaybetti. Kendisini ihbar eden şoför A.A., ifadesinde, "Bir hayvanın üzerinden geçtiğimi sandım" dedi.

Olay, gece saatlerinde Kurtalan ilçesi Mağrip köyü mevkisinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan A.A., Siirt-Batman kara yolunda 01 AKT 980 plakalı kamyoneti ile seyir halinde olduğu sırada yolda yatan bir kişinin üstünden geçtiğini ihbar etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Erdal Çakır'ın hayatını kaybettiği belirledi. Çakır'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.


"Karanlık nedeniyle görmedim"


Jandarma ekipleri, Erdal Çakır'ın zihinsel engelli olduğunu ve akşam saatlerinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldığını belirledi. Gözaltına alınan kamyonet şoförü A.A., ilk ifadesinde, "Seyir halindeyken yolda bir hayvanın üzerinden geçtiğimi sandım. Aracı sağa çekerek yolu kontrol ettiğimde, karanlık nedeniyle görmeyerek, yerde yatan bir kişinin üzerinden geçtiğimi fark ettim. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım" dedi. Soruşturma sürüyor.




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