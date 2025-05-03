Kamyonetin ezdiği zihinsel engelli Erdal Çakır hayatını kaybetti: Şoför teslim oldu

Olay, gece saatlerinde Kurtalan ilçesi Mağrip köyü mevkisinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan A.A., Siirt-Batman kara yolunda 01 AKT 980 plakalı kamyoneti ile seyir halinde olduğu sırada yolda yatan bir kişinin üstünden geçtiğini ihbar etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Erdal Çakır'ın hayatını kaybettiği belirledi. Çakır'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.