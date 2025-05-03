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Nevşehir'de battaniyeye sarılıp toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu

Nevşehir'de battaniyeye sarılıp toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu

12:463/05/2025, Cumartesi
DHA
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Cenaze, otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Cenaze, otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, battaniyeye sarılıp toprağa gömülmüş erkek cesedi bulund

Nevşehir Acıgöl'de Karapınar beldesinde 1 Mayıs'ta hayvanlarını otlatan çoban, battaniyeye sarılı toprağa gömülmüş halde erkek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde cesedin, silahla karnından vurulması sonucu öldüğü tespit edildi. Cenaze, otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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