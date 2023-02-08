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Kan kardeşliği: Kızılay merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu

Deprem bölgesinde oluşabilecek kan ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan kan bağışı seferberliği kapsamında Kızılay kan bağışı merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kızılay kan bağışı merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Kızılay kan bağışı merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Kahramanmaraş depreminin ardından oluşan kan ihtiyacı konusunda yapılan çağrılara gönüllüler akın akın koştu. Kızılay’ın kan bağış merkezlerinin önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Normal zamanlarda Türkiye genelinde günde ortalama 9-10 bin ünite arası kan toplayan Kızılay, depremden sonraki 24 saatte 40 bin ünite kan topladı.

SIRALAR UZADI

Kan bağışının en yoğun olduğu illerden Ankara Kızılay Meydanı’ndaki kan bağışı merkezinde günde ortalama 40-50 ünite kan toplanırken bu sayı 200-300’lere çıktı. Ankara genelinde 400 ünite kan toplama sayısı 5 kat artarak bin 800’lere ulaştı. İstanbul’un pek çok noktasında kurulan kan bağışı merkezleri de aralıksız bağışçıları kabul etti. Zeytinburnu Kaymakamlığı’nda kurulan Kızılay kan bağış noktasında sıra binanın ikinci katına kadar uzandı. Türkiye’nin dört bir yanında benzer bağış sıraları görüldü. Depremzedeler için ellerinden geleni yapmak istediğini belirten vatandaşlar, bu acı günlerin bir an önce geçmesi için dua ettiklerini söyledi.

PERİYOTLARA YAYILMALI

Öte yandan sağlık uzmanları kanın muhafaza süresinin 6 gün olduğu hatırlatarak vatandaşlara bağışın günlere yayılmasını önerdi. Önümüzdeki günlerde yaralılar enkazlardan çıkarıldıkça ya da hastanelerde tedavi sürdükçe ihtiyaçları olan kanların sağlanması için taze kan stokunun önemine vurgu yapıldı.


#Deprem
#Kızılay
#Kan Bağışı
#Kahramanmaraş
2 saat önce
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Kan kardeşliği: Kızılay merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu
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