Kan kardeşliği: Kızılay merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu

Kan bağışının en yoğun olduğu illerden Ankara Kızılay Meydanı’ndaki kan bağışı merkezinde günde ortalama 40-50 ünite kan toplanırken bu sayı 200-300’lere çıktı. Ankara genelinde 400 ünite kan toplama sayısı 5 kat artarak bin 800’lere ulaştı. İstanbul’un pek çok noktasında kurulan kan bağışı merkezleri de aralıksız bağışçıları kabul etti. Zeytinburnu Kaymakamlığı’nda kurulan Kızılay kan bağış noktasında sıra binanın ikinci katına kadar uzandı. Türkiye’nin dört bir yanında benzer bağış sıraları görüldü. Depremzedeler için ellerinden geleni yapmak istediğini belirten vatandaşlar, bu acı günlerin bir an önce geçmesi için dua ettiklerini söyledi.