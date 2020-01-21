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POLİTİKA

Kanaat önderi Abdülkerim Çevik yüzlerce kişinin kucaklaşmasına vesile oldu

Kanaat önderi Abdülkerim Çevik yüzlerce kişinin kucaklaşmasına vesile oldu

Bitlis'de önceki gün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Abdülkerim Çevik, birçok ilde yaşanan kan davaları, arazi anlaşmazlığı, alacak verecek meselesi gibi çok sayıda husumette arabuluculuk yaparak insanların kucaklaşmasını sağladı.

Haber Merkezi AA
Abdülkerim Çevik
Abdülkerim Çevik

Bitlis'in Güroymak ilçesinde önceki gün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Abdülkerim Çevik, Bitlis'in yanı sıra Mersin, İstanbul, Batman, Kars gibi birçok ilde husumetlerin barışla sonuçlandırılmasına öncülük etti.

Kan davalarını sonlandıran, fakirlere ve gençlere sahip çıkılmasını isteyen Çevik, bugüne kadar çok sayıda husumetin çözülmesini ve yüzlerce kişinin birbirleriyle kucaklaşmasını sağladı. Çevik'in en son 15 gün önce Kars'a, ondan önce de İstanbul'a giderek buralardaki husumetli ailelerin barışmasına katkı sunduğu öğrenildi.

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"500'e yakın husumeti sonlandırdı"

Yazar Müfid Yüksel, yaptığı açıklamada, insanları kucaklayan, onlara sevgiyle yaklaşan Çevik'in insanların huzur içinde yaşaması için yıllardır arabuluculuk faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi. Göze çarpan, sonucu güzel faaliyetler yürüten Çevik'in bu yönleriyle birçok çevrenin barış odağı haline geldiğini anlatan Yüksel, şöyle konuştu:

  • "Çeşitli ailelerin kan davası, arazi davası ve başka ne sorunu olursa olsun hepsine müdahil olan, insanları barıştıran biriydi. Sulh ve arabuluculuk konusunda toplumsal bakımdan çok ciddi işlevler görüyordu. Fonksiyonu çok genişti. Aynı zamanda ilmi faaliyetleriyle de göze çarpıyordu. Neredeyse bütün İslam dünyasından tanığı insanlar vardı. Herkesin gönlünde taht kuran bu bölgede memlekette güzel işler yapan insanlarından biriydi. Hem bu anlamdaki faaliyetleriyle hem de kişiliğiyle insanlara kendini sevdirmişti."

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Bölgenin kritik dengelerine yapılan saldırı niteliğinde olan olayın araştırılmasını istediklerini dile getiren Yüksel, şunları söyledi:

  • "Bu olay bölge tarihinde ilk kez oluyor. Arabulucu olan, insanlar arasında barış elçiliği yapan bir kimsenin bu şekilde bir suikastla hedef alındığını ilk defa görüyoruz. İnsanlar hasımlarını, davalılarını hedef alır. Bu insanlar bölgede dokunulmazdı. İlk defa dokunuldu. Kanaat önderleri ya da insanlar arasında barışı temin etme anlamında rolleri olan bu insanlar, bundan sonra çekinecekler. Çevik, bugüne kadar 500'den fazla kan davalı ya da husumetli aileyi barıştırdı. Burası şeyh Abdurrahman Taği döneminden beri hep bir barış yurdu olmuştur. İnsanlar buraya barışa gelmiştir."

"Kanı kanla temizlemenin önüne geçmek için çalıştı"

Abdülkerim Çevik'in kuzeni yazar Fatih Sevgili ise Çevik'in vefatının Türkiye gündeminde 3 gündür konuşulduğunu söyledi. İslam aleminin üzüntü duyduğu saldırının sosyolojik birçok sonucu da olduğunu belirten Sevgili, şöyle devam etti:

  • "Buradaki kalabalığın birinci sebebi Çevik'in değerli bir zat oluşu, ikincisi ise halkın mahcubiyetidir. Büyük bir katliam, insanları yasa boğan bir olay. Bugünden sonra sulh işlerinde, barışlarda insanlar temkinli davranacaktır. Bu yapı yüzyıllardır kanı kanla temizlemenin önüne geçmek için bu işi yapıyor. Çevik de yüzlerce kan davasını sulh ile sonuçlandırmış biri. Anlaşmazlığın çözülmesinde, hükme razı olmayan kişinin tavrıdır bu olay. Biz bu kadarını biliyoruz. Bu konunun araştırılmasını istiyoruz. Böyle bir vahşetin işlenmesi yüzyıllardır bu toplumda ilk kez karşılaşılan bir durum. Neredeyse sosyal medya hesaplarının yüzde 60-70'i Çevik'in fotoğraflarını paylaşarak üzüntülerini ve yaslarını ifade ettiler. Çocukluğundan bu yana ilim ve tasavvuf dışında özel hayatı olmamış bir şahsiyet. Bölgede yüzyıllardır ailesinin devam ettirdiği bu geleneği son 15-20 yılda en parlak zirveye taşımış, yüzlerle ifade edebileceğimiz kan davası ve husumeti bitirmiş bir kişiydi."

"Barışa ve İslam'a hizmetleri oldu"

Kanaat önderi Fethullah Ayte de "Çevik'in hem tasavvufi hem de ilmi hizmetleri devam ediyordu. Bu memlekette ve çevrede barışlara katılan biriydi. Herkes onu çok seviyordu ve dinliyordu. Barışlarda çokça muvaffak oluyordu. İlim irfan bakımında çok üst düzeydeydi. Çok güzel hizmetleri vardı. Dedesinden şimdiye kadar bu memleketin hizmeti, barış ve İslamiyet için çalışmaları oldu." diye konuştu.

Güroymak Saklı Köyü Muhtarı İzzetin Askay ise Çevik'in bölgenin barışında en fazla katkısı olan insanlardan biri olduğunu, yüzlerce kişinin onun sayesinde göç etmekten ya da huzursuz yaşamaktan kurtulduğunu aktardı. Çevik'in çok değerli bir insan olduğunu kaydeden Askay, "Güroymak halkının ve bütün çevrenin huzur adamıydı. Güroymak'ın dışında nerede bir olay olduysa hepsine gidiyor, barış ve huzuru sağlıyordu. Güroymak halkı tarafından sevilen bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. Bugüne kadar çok sayıda insanı barıştırmış bir insandı." dedi.

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