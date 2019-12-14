Kanalda Gezi rüyası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ekrem İmamoğlu’nun gelmesinden sonra Gezi kalkışmasını planlayan güçler, Kanal İstanbul üzerinden kalkışma için düğmeye bastı. Büyükşehir Belediye Meclisinde projeyi hedef tahtasına oturtan Ekrem İmamoğlu, “3 çocuk babası bir vatandaş olarak ben bana hiçbir şekilde Kanal İstanbul’un dayatılmasını istemiyorum, reddediyorum” çıkışını yaptı. Projeye karşı olumsuz algı İmamoğlu’nun çıkışının ardından bazı akademisyenler vasıtasıyla da Türk halkının gündemine sokuluyor. Kamuoyunda yürütülen algı operasyonu, WhatsApp grupları, sms, e-posta üzerinden Gezi kalkışmasını andıran ‘Kanal İstanbul’ mesajı ile destekleniyor. Bu mesaj, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi adına paylaşılıyor. Mesajda, Türkiye’deki bor madenlerinin işletilmediği, Kanal İstanbul Projesi ile Trakya’nın kaybedileceği ve Etibank’ın özelleştirileceği gibi iddialarla ulaşılan hedef kitlenin zihni bulandırılıyor. ÇMO İstanbul Şubesi’nden yetkilililer şse, kendilerinin böyle bir açıklamalarının olmadığını belirtti. Kanal İstanbul Projesinin gündeme gelmesi ile birlikte sürekli aynı mesaj, e-posta, sms, WhatsApp grupları aracılığıyla dolaşıma sokuluyor. 2014 yılının ardından da bu mesaj dolaşıma sokulmuştu.

‘Kanal İstanbul’ mesajları

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‘Kanal İstanbul’ mesajları

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‘Kanal İstanbul’ mesajları

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‘Kanal İstanbul’ mesajları

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‘Kanal İstanbul’ mesajları