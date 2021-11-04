​Kandil için de tezkere lazım

Suriye ve Irak tezkeresine HDP ile birlikte ‘Hayır’ oyu veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil’i yerle yeksan edeceğini belirtti. Tezkere olmadan Kandil’e nasıl operasyon yapacağı merak edilen Kılıçdaroğlu, Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları”nda konuştu. Burada terörle mücadeleye değinen Kılıçdaroğlu, “Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağız, söz veriyorum, söz. Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek işidir, mücadele bilek işidir” ifadelerini kullandı.

Muhtarlara konuşan Kemal Kılıçdaroğlu esti gürledi.

PKK’DAN ÖVGÜYÜ KAPTI

CHP, 26 Ekim’de Suriye ve Irak’a aser gönderilmesini öngören tezkerelere HDP ile birlikte ‘Hayır’ oyu vermişti. CHP’nin bu kararı en çok HDP ve PKK’yı sevindirmişti. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP’nin ‘Evet’ demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını söyleyerek “Böyle düşünüyorlarsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır” demişti.

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OYNAT 01:32 Tezkereye 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu Yozgat'ta konuştu: Kandil'i yerle yeksan edeceğim Geçtiğimiz günlerde Türk askerinin Suriye ve Irak tezkerelerine Meclis'te 'hayır oyu kullanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta yaptığı konuşmada 'Söz veriyorum o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler' ifadelerini kullandı.



Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 2018 yılında Manisa'da yaptığı konuşma akıllara geldi. Özel o konuşmasında, 'Seçimden ümidi kalmayanlar Kandil'i vurup seçimde güç elde etmeyi düşünmektedirler ' ifadelerini kullanmıştı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:24 Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhuriyete ihanet etmemek için tezkereye 'hayır' dedik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyete ihanet etmemek için Suriye tezkeresine 'hayır' dediklerini söyledi. Muğla'da toplu açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, 'Terörle mücadele edilecekse bu ülkenin saygı değer polisleri şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek. Bana da buna 'evet' de diyorlar. Evet dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz' ifadelerini kullandı. CHP lideri, tezkere metnine DEAŞ'a karşı olası koalisyon için eklenen “yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması” ifadesini 'hayır' oyu vermelerine gerekçe gösterdi. Ancak birebir aynı metne 2015 ve 2019'da CHP evet oyu verdi. BiP'te paylaş

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