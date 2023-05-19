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Kandil kadrosunu peşine taktı listeyi tamamlıyor: PKK elebaşı Remzi Kartal'dan Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı

HDP ve PKK destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na örgütün Kandil kadrosundan destek gelmeye devam ediyor. Örgütün birçok elebaşının desteğini arkasına alan Kılıçdaroğlu'na bir destek de PKK’nın sözde yöneticisi Remzi Kartal'dan geldi. Kartal, "Kılıçdaroğlu'na oylarımızı vermeliyiz. Herkes seferber olmalıdır, hiçbir tartışmayı gündeme almamamız gerekiyor." dedi.

00:44 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu - PKK elebaşı Remzi Kartal

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu - PKK elebaşı Remzi Kartal

Seçimin ikinci tura kalmasıyla 'milliyetçilik' maskesi takınan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tiyatrosu kısa sürdü. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunarak, "Ülkede ve Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir" dedi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının Yedili Masa'ya destek mesajlarına bir yenisi daha eklendi.

Terörist elebaşları Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karayılan ve Mustafa Karasu'nun ardından kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal da verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaparak "Erdoğan'ın devirmek için herkes seferber olmalıdır. Ülkede ve Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir" dedi.



Daha önceki söylemlerinde, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temelde yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda ise bütün gücümüzle HDP'nin altına mührümüzü vurmalıyız." naraları atan Kartal, Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu için 'seferber olma' çağrısında bulundu

"Kılıçdaroğlu desteklenecek bir adaydır" diyen Kartal şunları söyledi:

"Oylarımızın ziyan edilmemesi, geçersiz sayılmaması için hiçbir hataya yer vermememiz gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na oylarımızı vermeliyiz. Herkes seferber olmalıdır, hiçbir tartışmayı gündeme almamamız gerekiyor. Erdoğan'ın şahsına temsil edilen politikaların işlememesi için, hem ülkede Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir."


CHP'li Tuncay Özkan kendi tabanlarının 'oylar çalındı' iddialarını yalanladı: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar
CHP'li Tuncay Özkan kendi tabanlarının 'oylar çalındı' iddialarını yalanladı: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

Seçim gecesinde oyların sayıldığı sırada muhalefet kanadı yenilgiyi kabullenmemiş, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek vatandaşları, "Öndeyiz, kazanıyoruz" diyerek manipüle etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'a karşı "Yüzde 49'a 45 önde" olduğunu iddia eden ikilinin iddialarının aksine, CHP liderinin yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yediği ortaya çıkmıştı. Bu iddiaların ardından özellikle sosyal medyada, "Oylarımız çalındı, sokağa çıkalım" şeklinde provokasyonlara zemin hazırlanmıştı. CHP'li Tuncay Özkan, katıldığı canlı yayında, kendi tabanının 'oylar çalındı' iddialarını yalanlayarak, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar" dedi. Özkan'ın partisini hedef alan bu açıklamaları, CHP kurmaylarının o gece sokakların, meydanların, olayların kapısının aralanmasına meydan hazırlaması olarak yorumlandı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Kandil
#PKK
#Destek
#Cemil Bayık
#Bese Hozat
#Duran Kalkan
#Murat Karayılan
#Mustafa Karasu
#Yedili Masa
38 dakika önce
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