Kandil kadrosunu peşine taktı listeyi tamamlıyor: PKK elebaşı Remzi Kartal'dan Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu - PKK elebaşı Remzi Kartal
Seçimin ikinci tura kalmasıyla 'milliyetçilik' maskesi takınan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tiyatrosu kısa sürdü. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunarak, "Ülkede ve Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir" dedi.
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının Yedili Masa'ya destek mesajlarına bir yenisi daha eklendi.
Terörist elebaşları Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karayılan ve Mustafa Karasu'nun ardından kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal da verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaparak "Erdoğan'ın devirmek için herkes seferber olmalıdır. Ülkede ve Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir" dedi.
Daha önceki söylemlerinde, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temelde yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda ise bütün gücümüzle HDP'nin altına mührümüzü vurmalıyız." naraları atan Kartal, Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu için 'seferber olma' çağrısında bulundu
"Oylarımızın ziyan edilmemesi, geçersiz sayılmaması için hiçbir hataya yer vermememiz gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na oylarımızı vermeliyiz. Herkes seferber olmalıdır, hiçbir tartışmayı gündeme almamamız gerekiyor. Erdoğan'ın şahsına temsil edilen politikaların işlememesi için, hem ülkede Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir."