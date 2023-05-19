Kandil kadrosunu peşine taktı listeyi tamamlıyor: PKK elebaşı Remzi Kartal'dan Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı

Seçim gecesinde oyların sayıldığı sırada muhalefet kanadı yenilgiyi kabullenmemiş, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek vatandaşları, "Öndeyiz, kazanıyoruz" diyerek manipüle etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'a karşı "Yüzde 49'a 45 önde" olduğunu iddia eden ikilinin iddialarının aksine, CHP liderinin yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yediği ortaya çıkmıştı. Bu iddiaların ardından özellikle sosyal medyada, "Oylarımız çalındı, sokağa çıkalım" şeklinde provokasyonlara zemin hazırlanmıştı. CHP'li Tuncay Özkan, katıldığı canlı yayında, kendi tabanının 'oylar çalındı' iddialarını yalanlayarak, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar" dedi. Özkan'ın partisini hedef alan bu açıklamaları, CHP kurmaylarının o gece sokakların, meydanların, olayların kapısının aralanmasına meydan hazırlaması olarak yorumlandı.