Kandil tutuştu: Kürt gençleri PKK'nın hedefinde

Kızımı gördüğüm anda çok sevindim ve çok mutlu oldum. Kendisine doya doya sarıldım, öptüm ve kokusunu içime çektim. 56 yaşındayım, hayatımda en çok ona kavuştuğum an mutlu oldum. 6,5 yıl mücadele ettim, evladıma kavuştum ve en büyük zaferi ona sarıldığım an yaşadım.