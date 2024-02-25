Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, "Bunlar (CHP) Fatih'in emaneti İstanbul'u Kandil uzlaşısıyla paylaşmak istemektedirler. Her gün pazarlıklar yapılmakta, meclis üyelikleri, adaylıklar dağıtılmaktadır." dedi. İBB Başkan Adayı Kurum, Sancaktepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sivaslılar Buluşması etkinliğine katıldı.
MİLLETİMİZ HER ŞEYİ GÖRÜYOR
Buradaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, bir gazetecinin ittifak eleştirilerini sorması üzerine, "İttifakı her yerde görüyoruz zaten. Yani meclis üyelerinin dağıtıldığı, başkanların pazarlık konusu edildiği bir ittifakla karşı karşıyayız. Burada işaret de Kandil'den gelmiştir. O yüzden adı, 'kent uzlaşısı' değil, 'Kandil uzlaşısıdır.' Bu ittifakı gizlemek adına da bir çaba içerisindeler ama milletimiz ayan beyan her şeyi görüyor" ifadelerini kullandı.
HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI
Kurum, şöyle devam etti: "Kandil ittifakının küçük ortağı ayan beyan itiraf etti. Gizledikleri ittifak gün yüzüne çıktı. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır."