Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu

Buradaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, bir gazetecinin ittifak eleştirilerini sorması üzerine, "İttifakı her yerde görüyoruz zaten. Yani meclis üyelerinin dağıtıldığı, başkanların pazarlık konusu edildiği bir ittifakla karşı karşıyayız. Burada işaret de Kandil'den gelmiştir. O yüzden adı, 'kent uzlaşısı' değil, 'Kandil uzlaşısıdır.' Bu ittifakı gizlemek adına da bir çaba içerisindeler ama milletimiz ayan beyan her şeyi görüyor" ifadelerini kullandı.