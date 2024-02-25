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Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu

İBB Başkan Adayı Kurum, Fatih'in emaneti İstanbul'un Kandil uzlaşısı ile paylaşıma açıldığını söyledi. Kurum, “Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır” dedi.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 25/02/2024 Pazar
Güncelleme: 04:54 - 25/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, "Bunlar (CHP) Fatih'in emaneti İstanbul'u Kandil uzlaşısıyla paylaşmak istemektedirler. Her gün pazarlıklar yapılmakta, meclis üyelikleri, adaylıklar dağıtılmaktadır." dedi. İBB Başkan Adayı Kurum, Sancaktepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sivaslılar Buluşması etkinliğine katıldı.


MİLLETİMİZ HER ŞEYİ GÖRÜYOR

Buradaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, bir gazetecinin ittifak eleştirilerini sorması üzerine, "İttifakı her yerde görüyoruz zaten. Yani meclis üyelerinin dağıtıldığı, başkanların pazarlık konusu edildiği bir ittifakla karşı karşıyayız. Burada işaret de Kandil'den gelmiştir. O yüzden adı, 'kent uzlaşısı' değil, 'Kandil uzlaşısıdır.' Bu ittifakı gizlemek adına da bir çaba içerisindeler ama milletimiz ayan beyan her şeyi görüyor" ifadelerini kullandı.


HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Kurum, şöyle devam etti: "Kandil ittifakının küçük ortağı ayan beyan itiraf etti. Gizledikleri ittifak gün yüzüne çıktı. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır."


#politika
#Murat Kurum
#Cumhur İttifakı
#AK Parti
#Ekrem İmamoğlu
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