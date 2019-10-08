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POLİTİKA

Kandil’e nokta atışı

Güvenlik güçleri terör örgütü PKK’nın üst yönetimine yönelik nokta operasyonlarını sürdürüyor. MİT ve TSK’nın Kandil’deki operasyonunda PKK’nın kadın yapılanması KJK’nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla öldürüldü. ‘Bese Erzincan’ kod adlı Kordu, PKK’nın kadın yapılanmasını oluşturan çekirdek kadroda yer alıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kandil' yönelik operasyonlar sürüyor.
Kandil' yönelik operasyonlar sürüyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kandil'deki operasyonunda terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı. Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın üst yönetimine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Ayfer Kordu adlı terörist, siyasi ve askeri eğitimi terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan aldı.

MİT VE TSK'DAN ORTAK OPERASYON

MİT ve TSK'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın Kandil bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında KJK'nın başındaki terörist nokta atışıyla vuruldu.

MİT ve TSK'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın Kandil bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın başındaki terörist nokta atışıyla hedef alındı. MİT'in elde ettiği istihbarat doğrultusunda 13 Eylül 2019'da düzenlenen hava harekatıyla hedef alınan PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi ve PKK/KJK sorumlusu "Bese Erzincan" kod adlı Ayfer Kordu'nun kırmızı kategoride arandığı belirlendi.

KADINLARI EĞİTİYORDU

"Bese Erzincan" kod adlı Ayfer Kordu'nun terör örgütüne 1980'li yılların sonunda katıldığı, Lübnan ve Suriye alanında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim aldığı ve örgütün kadın yapılanmasını oluşturan çekirdek kadroda yer aldığı öğrenildi. PKK/KJK koordinasyonunun en üst sorumlusu Ayfer Kordu'nun, "Bese Hozat" kod adlı Hülya Oran ve "Sözder Avesta" kod adlı Nuriye Kesbir gibi üst düzey kadın teröristler dahil tüm kadın teröristlerin eğitilmesi, görevlendirilmesi, örgütlenmesi ve yönlendirilmesinden sorumlu olduğu tespit edildi.

Turuncu listede de temizlik

Beyan Dera (sağ)

İçişleri Bakanlığınca Tunceli kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin turuncu listede yer alan Beyan Dera olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde 600 bin lira ödülle yer alan, terör örgütünün sözde "doğu cephe YJA star sorumlusu" Melsa kod adlı Beyan Dara olduğu belirlendi.

Hakkari ve Gara'da 6 terörist daha

  • Fotoğraf: Arşiv
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari kırsalında operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çukurca ilçesi kırsalında başarıyla icra edilen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ise Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımıyla düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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