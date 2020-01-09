Kandil'e nokta atışı

Terör örgütü PKK’nın en üst kadın yapılanması PAJK’ın sözde yöneticisi “Delal Nurhak” kod adlı Esme Erat ve şoförü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Geçen yıl eylül ayının ikinci yarısında Irak/Kandil’de MİT ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK’nın en üst kadın yapılanması PAJK Koordinasyonu’nun iki numaralı yöneticisi Esme Erat ve şoförü “Zilan Kobani” kod adlı terörist etkisiz hale getirildi.

OYNAT 00:39 Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi. BiP'te paylaş

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ÇEKİRDEK KADRODAN

Terörist Esme Erat’ın 1965 doğumlu olduğu, PKK’ya 1989’da Diyarbakır kırsalında katıldığı belirlendi. 1993’te Almanya’dan Suriye alanına geçerek Abdullah Öcalan tarafından siyasi ve askeri eğitime alınan Esme Erat, o dönem PKK kadın hareketi çekirdek kadrosu içinde yer aldı. 2014-15’te PAJK Koordinasyon Sorumluluğu’na getirilen teröristin 2018’de PAJK Mahmur-Kandil Koordinasyon Sorumlusu olduğu öğrenildi.

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