Gündem Kandile nokta atışı
POLİTİKA

Kandil'e nokta atışı

Terör örgütü PKK’nın en üst kadın yapılanmasının (PAJK) iki numaralı yöneticisi ‘Delal Nurhak’ kod adlı Esme Erat Kandil’e düzenlenen nokta operasyonla öldürüldü. MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla öldürülen teröristin PKK’nın kırmızı kategoride aranan sorumlularından olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terörist Esme Erat öldürüldü.
Terörist Esme Erat öldürüldü.

Terör örgütü PKK’nın en üst kadın yapılanması PAJK’ın sözde yöneticisi “Delal Nurhak” kod adlı Esme Erat ve şoförü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Geçen yıl eylül ayının ikinci yarısında Irak/Kandil’de MİT ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK’nın en üst kadın yapılanması PAJK Koordinasyonu’nun iki numaralı yöneticisi Esme Erat ve şoförü “Zilan Kobani” kod adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
OYNAT 00:39
Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi.

ÇEKİRDEK KADRODAN

Terörist Esme Erat’ın 1965 doğumlu olduğu, PKK’ya 1989’da Diyarbakır kırsalında katıldığı belirlendi. 1993’te Almanya’dan Suriye alanına geçerek Abdullah Öcalan tarafından siyasi ve askeri eğitime alınan Esme Erat, o dönem PKK kadın hareketi çekirdek kadrosu içinde yer aldı. 2014-15’te PAJK Koordinasyon Sorumluluğu’na getirilen teröristin 2018’de PAJK Mahmur-Kandil Koordinasyon Sorumlusu olduğu öğrenildi.

DARBE ÜSTÜNE DARBE

  • MİT ve TSK son dönemde Kandil’e düzenlediği operasyonlarla PKK’ya ağır darbe indiriyor. Geçtiğimiz aylarda PKK’nın kadın yapılanması KJK’nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla vuruldu.

Kara harekatından ilk görüntüler
OYNAT 00:48
Kara harekatından ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.


ABD üslerine füze yağdı

ABD üslerine füze yağdı

​Kasım Süleymani suikastinin misillemesi 5 gün sonra gerçekleşti.
Libyada ateşkes çağrısı

Libya'da ateşkes çağrısı

Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesi hizmete alındı.
İlk yerli otomobil fikri Erbakan’dan

İlk yerli otomobil fikri Erbakan’dan

​1961 yılına ilişkin Bakanlar Kurulu tutanaklarıyla ortaya konuldu.
Kandil'e nokta atışı

Kandil'e nokta atışı

PAJK'nın iki numaralı sözde yöneticisi Mehmetçik tarafından öldürüldü.
Sirte’yi Hafter’e bırakmayız

Sirte’yi Hafter’e bırakmayız

Libyalı ​Albay Adel Abdul Kafi Yeni Şafak'a konuştu.
Jet yargılama

Jet yargılama

​Seri muhakeme usulü, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başladı.
Pentagon'dan saldırı açıklaması

Pentagon'dan saldırı açıklaması

Personel zayiatı verme niyetiyle yapılmış bir saldırıydı.
Helikopterinde<br>GPS hırsızlığı davası

Helikopterinde
GPS hırsızlığı davası

​Sanıklar eski beyanlarını tekrarladı, duruşma 22 Nisan'a ertelendi.
Yeşil bölgeye füze atıldı

Yeşil bölgeye füze atıldı

ABD'nin açıklamaları tansiyonu düşürmedi.
Ateşkes teklifine yeşil ışık

Ateşkes teklifine yeşil ışık

​Türkiye ve Rusya ortak açıklama ile çağrı yapmıştı.
Tunceli'yi ayağa kaldıran olay

Tunceli'yi ayağa kaldıran olay

Erkek çocukları istismar eden 3 kişi yakalandı.
4 askerimiz <br>şehit oldu

4 askerimiz
şehit oldu

​Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber geldi.
Barış mesajı

Barış mesajı

Saldırı sonrası Trump'tan ilk açıklama.
Ortak tavır

Ortak tavır

Erdoğan ve Putin'den 3 kritik konuda yazılı açıklama.
Libya için <br>ateşkes çağrısı

Libya için
ateşkes çağrısı

Erdoğan ve Putin 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılmasını istedi.
TürkAkım'da <br>vanalar açıldı

TürkAkım'da
vanalar açıldı

Rus doğalgazı iki ülke üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor.
TOGG'dan yeni video

TOGG'dan yeni video

Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesi Cuma günü paylaşılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.