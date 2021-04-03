Kandilli duyurdu: Ege'de korkutan deprem

SoloTürk hayranı Safa'ya ağlatan sürpriz

Samsun'dan beyin damarlarında doğuştan oluşan AVM yani damar yumağı hastalığı nedeniyle Gamma Knife tedavisi olmak üzere İstanbul'a gelen Ahmet Safa Yazıcı'nın SoloTürk hayranı olduğunu öğrenen doktoru sürpriz yaptı. Gamma Knife seansı öncesi, 5 yaşından beri hayranı olduğu jet pilotlarından birini karşısında gören Safa, sevinçten gözyaşlarını tutamadı.