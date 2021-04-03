Kandilli duyurdu: Ege'de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Girit Adası açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.7 olarak belirlendi. Depremin 18.7 km derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Girit Adası açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.7 olarak belirlendi. Depremin 18.7 km derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.