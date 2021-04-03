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Kandilli duyurdu: Ege'de korkutan deprem

Son dakika bilgisine göre, saat 09.10 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.

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Kandilli duyurdu: Egede korkutan deprem
Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Girit Adası açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.7 olarak belirlendi. Depremin 18.7 km derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

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Ege Denizi'nin Muğla Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Ege Denizi'nde deprem
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Ege Denizi'nde deprem
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