Kandilli Müdürü Özener'den Marmara depremi açıklaması: Her depremi öncü olarak algılamamak gerekir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "5.1 büyüklüğünde 5.4 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Bu deprem başta Bursa olmak üzere İstanbul'a kadar farklı illeri etkilemiş durumdadır. Şu ana kadar kırk civarında deprem oldu. Bizim kayıtlarımıza göre depremlerin en büyük artçısı 3.8'dir. Bu depremlerin 9 tanesi 3'ün üzerindedir. Kuzey Anadolu Fayı, Marmara Bölgesi'nde Akyazı'da iki kola ayrılıyor. Bir tanesi; kuzeyden giden kuzey kol, diğeri de güney kol. Güney kol da İznik'in güneyinden geçerek Gemlik Körfezi'nde Marmara Denizi ile birleşiyor. Bu bölge sismik olarak aktif bir yer. Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara Denizi'nde olan her depremin meydana gelecek olan depremin öncüsü olarak algılamamak gerekir. Ortalamalara baktığımızda Marmara Denizi'nde yılda 900 tane deprem olmaktadır. 2020 yılından bu yılın 15 Ağustos'una kadar baktığımızda Marmara Bölgesi'nde 3 bin tane irili ufaklı deprem oldu" dedi.