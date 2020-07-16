Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kandıra Hindisi yeniden marka olacak
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
KOCAELİ

Kandıra Hindisi yeniden marka olacak

Unutulmaya yüz tutan değerleri kente kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Kandıra Hindisi’nin yeniden yaygınlaşması için koruyucu hekimlik hizmeti veriyor. Büyükşehir geçtiğimiz yıllarda çiftçilere hindi palazları dağıtarak destek vermişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyükşehir’e bağlı veteriner hekimler ta- rafından takibi yapılan hindilerin çok daha sağlıklı gelişim göster- dikleri dile getiriliyor.
Büyükşehir’e bağlı veteriner hekimler ta- rafından takibi yapılan hindilerin çok daha sağlıklı gelişim göster- dikleri dile getiriliyor.

Tarım ve hayvancılık çalışmalarıyla takdir toplayan Büyükşehir, Kandıra’nın unutulmaya yüz tutan kıymetli unsurlarından biri olan Kandıra Hindisi’nin ilçe genelinde yeniden yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda çiftçiye hindi palazları dağıtıp üretimi teşvik ederek Kandıra Hindisi yetiştiriciliğinin önünü açan Büyükşehir, veteriner hekim desteğiyle üreticinin yanında olmaya devam ediyor.

Kandıra Hindisi yetiştiriciliği yapan Güldanur Demirel, Büyükşehir Belediyesi’nin veteriner desteğinden memnun olduğunu söyledi.

KORUMA ALTINA ALINIYOR

Kandıra’nın adı ile anılan siyah renkli hindinin son yıllarda azalan sayısı artırılmaya çalışılıyor. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından verilen veteriner hekim hizmeti desteğiyle Kandıra Hindisi koruma altına alınıyor.

Hayvanların sağlığını korumak için yapılan bu çalışma ile kümeslerin durumu, yem ve su kapları ile altlıkların temizliği kontrol ediliyor. Hastalık yapıcı mikrop yükünün azaltılması hedeflenen çalışmada hayvanların solunum sistemlerine zarar veren amonyak birikiminin azaltılması ve havalandırma koşullarının iyileştirilmesi öngörülüyor.

HATALAR AZALACAK

Yapılan beslenme hatalarını azaltmayı hedefleyen Büyükşehir’e bağlı veteriner hekimler, buna bağlı verim düşüklüğü ve metabolizma hastalıklarına karşı üreticiyi uyarıyor. Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan rutin aşıların yapılıp yapılmadığını takip eden Büyükşehir veteriner hekimleri, aşı ve muayene işlemlerini ise yapmıyor.

MALİYET AZALACAK ÜRETİCİ KAZANACAK

Koruyucu hekimlik, hayvanlardaki tedavi masraflarını azaltılmasına katkı sağlıyor. Böylelikle hayvanların et ve süt verimi artırılırken veterinerlik masrafı azaltılıyor, ekonomik ve sürdürülebilir hayvancılık yapılması mümkün oluyor.

KADINLARA DESTEK

  • Kandıra Çerçili Köyü’nde Kandıra Hindisi yetiştiriciliği yapan Güldanur Demirel, mayıs ayından aralık ayına kadar hindilere baktığını belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin veteriner desteğinden memnun olduğunu söyleyen Güldanur Demirel, koruyucu hekimlik anlayışı ile hayvanlarının daha sağlıklı olarak yetiştiğini ifade etti.

Define avcıları suçüstü yakalandı
GÜNDEM
Define avcıları suçüstü yakalandı
Abone Ol Google News
Twitterda siber saldırı

Twitter'da siber saldırı

Çok sayıda siyasi ismin ve dev firmaların hesapları ele geçirildi.
15 Temmuz Malazgirttir Çanakkaledir

15 Temmuz Malazgirt'tir Çanakkale'dir

​Halkın destanı dördüncü yıl dönümünde yurt genelinde anıldı.
Minnettarız

Minnettarız

​15 Temmuz'un dördüncü yıl dönümünde kahramanlarımız unutulmadı.
Dünyada da unutulmadı

Dünyada da unutulmadı

​Dünyanın birçok yerinde şehitlerimizi anma etkinlikleri düzenlendi.
Halk ayakta

Halk ayakta

​Azerbaycan'da sokağa dökülen halk savaş istiyor.
Boru<br>hatları tehlikede

Boru
hatları tehlikede

​Sınır hattındaki Ermeni hedefleri yerle bir edildi.

Hırsız Fransa

Hırsız Fransa

​Fransızlar Suriye'deki tarihi eserleri çalıyor.

Dört bir yandan sela yükseldi

Dört bir yandan sela yükseldi

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sela okudu.

Bölgede büyük hasar var

Bölgede büyük hasar var

​Rus savaş uçakları El Bab'ı bombaladı.
Türkiye'de ilk kez gerçekleşti

Türkiye'de ilk kez gerçekleşti

Türk bayrağı ve 15 Temmuz logosu gökyüzünde yerini aldı.
Baraj gerilimi tırmanıyor

Baraj gerilimi tırmanıyor

Mısır acil açıklama istedi.
FETÖ'ye <br>Erdoğan dinletildi

FETÖ'ye
Erdoğan dinletildi

​Teröristlere ABD'de rahat yok.
Allah bu evladın <br>canını alsın

Allah bu evladın
canını alsın

Oğluna isyanı yürekleri dağladı.
Daha bitmedi...

Daha bitmedi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, direnişin 4. yılında millete seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.