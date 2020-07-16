Kandıra Hindisi yeniden marka olacak

Büyükşehir’e bağlı veteriner hekimler ta- rafından takibi yapılan hindilerin çok daha sağlıklı gelişim göster- dikleri dile getiriliyor.

Tarım ve hayvancılık çalışmalarıyla takdir toplayan Büyükşehir, Kandıra’nın unutulmaya yüz tutan kıymetli unsurlarından biri olan Kandıra Hindisi’nin ilçe genelinde yeniden yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda çiftçiye hindi palazları dağıtıp üretimi teşvik ederek Kandıra Hindisi yetiştiriciliğinin önünü açan Büyükşehir, veteriner hekim desteğiyle üreticinin yanında olmaya devam ediyor.

Kandıra Hindisi yetiştiriciliği yapan Güldanur Demirel, Büyükşehir Belediyesi’nin veteriner desteğinden memnun olduğunu söyledi.

KORUMA ALTINA ALINIYOR

Kandıra’nın adı ile anılan siyah renkli hindinin son yıllarda azalan sayısı artırılmaya çalışılıyor. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından verilen veteriner hekim hizmeti desteğiyle Kandıra Hindisi koruma altına alınıyor.

Hayvanların sağlığını korumak için yapılan bu çalışma ile kümeslerin durumu, yem ve su kapları ile altlıkların temizliği kontrol ediliyor. Hastalık yapıcı mikrop yükünün azaltılması hedeflenen çalışmada hayvanların solunum sistemlerine zarar veren amonyak birikiminin azaltılması ve havalandırma koşullarının iyileştirilmesi öngörülüyor.

HATALAR AZALACAK

Yapılan beslenme hatalarını azaltmayı hedefleyen Büyükşehir’e bağlı veteriner hekimler, buna bağlı verim düşüklüğü ve metabolizma hastalıklarına karşı üreticiyi uyarıyor. Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan rutin aşıların yapılıp yapılmadığını takip eden Büyükşehir veteriner hekimleri, aşı ve muayene işlemlerini ise yapmıyor.

MALİYET AZALACAK ÜRETİCİ KAZANACAK

Koruyucu hekimlik, hayvanlardaki tedavi masraflarını azaltılmasına katkı sağlıyor. Böylelikle hayvanların et ve süt verimi artırılırken veterinerlik masrafı azaltılıyor, ekonomik ve sürdürülebilir hayvancılık yapılması mümkün oluyor.

REKLAM

KADINLARA DESTEK

Kandıra Çerçili Köyü’nde Kandıra Hindisi yetiştiriciliği yapan Güldanur Demirel, mayıs ayından aralık ayına kadar hindilere baktığını belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin veteriner desteğinden memnun olduğunu söyleyen Güldanur Demirel, koruyucu hekimlik anlayışı ile hayvanlarının daha sağlıklı olarak yetiştiğini ifade etti.