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Kanserle mücadeleye Nobel Ödülü

Nobel Tıp Ödülü, kanser alanındaki çalışmalarından ötürü ABD’li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo’ya verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
James P. Allison
James P. Allison

Nobel Tıp Ödülü, bu yıl kanser alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD’li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo arasında paylaştırıldı. Nobel Komitesi’nden yapılan açıklamada, 2018 Nobel Tıp Ödülü’nün bu yıl kanser alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD’li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo’ya verildiği belirtildi.

Tasuku Honjo

TEDAVİDE YEPYENİ BİR BULUŞ

Bilim insanlarının “negatif bağışıklık düzenlemelerini önleyen kanser tedavi yöntemini keşfettikleri için” ödüle layık görüldüğü ifade edilen açıklamada, “2018 Nobel Ödülü sahiplerinin yaptığı keşiflere kadar kanser tedavisi konusunda sınırlı bir klinik gelişme kaydedilmişti. Bağışıklık kontrol noktası olarak adlandırılan terapi yöntemi kanser tedavisinde çığır açarak kansere olan bakışımızı biçimimizi kökten değiştirdi” denildi. Her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan kanserin, insanlığın en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu yılın Nobel Tıp Ödülü’nün kazananları bağışıklık sistemimizin kanserli hücrelerle savaşma kabiliyetini uyararak kanser tedavisinde yepyeni bir ilke ortaya koydu” değerlendirmesinde bulunuldu.

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