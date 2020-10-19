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İSTANBUL

'Kanuni' sondaj gemisi İstanbul'da

'Kanuni' sondaj gemisi İstanbul'da

Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Marmara Denizi'ni geçerek Haydarpaşa Limanı açıklarına ulaştı.

Haber Merkezi DHA
'Kanuni' sondaj gemisi
'Kanuni' sondaj gemisi

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçtikten sonra Marmara Denizi'ne açılan gemi sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı açıklarına geldi.

Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye’de
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Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye’de

İHA

Yeni hamle 3. sondaj gemisi
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Yeni hamle 3. sondaj gemisi
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