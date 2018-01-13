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POLİTİKA

Kanunu uygulayın!

İtirafçıların hemen TSK’daki görevlerine dönmesi güvenlik riski oluşturunca Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Kuvvet komutanlıklarına FETÖ’cülerin hangi kritere göre ihraç edildiği ya da göreve devam ettiği soruldu. Cevaplar farklı olunca Bakan Canikli, “Kanunu uygulayın” talimatı gönderdi.

Kiymet SezerYeni Şafak
Ara formül bulan MSB, artık mahkemeden görüş istenmesini istedi.
Ara formül bulan MSB, artık mahkemeden görüş istenmesini istedi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler’in Koruma Müdürü Yüzbaşı Burak Akın’ın etkinlik pişmanlıktan faydalanarak göreve iadesi yeni sorunları da beraberinde getirdi. Akın’ın ardından çok sayıda subay ve astsubay da güvenlik güçlerine giderek FETÖ ile irtibatlarını açıklayıp itirafçı oldu. Ancak bu furya yetkilileri harekete geçirdi. İtirafçıların göreve iadesi uygulamasından haberdar olan FETÖ’nün bu mekanizmayı kullanarak TSK’daki varlığını koruma çabasına girdiği değerlendiriliyor. Bu kapsamda da önlem alma ihtiyacı doğdu.

MEVCUT UYGULAMA MAĞDURİYET YARATIYORDU

Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına ihraç, açığa alma, geçici görevden uzaklaştırma ve göreve iade kararlarının hangi kriterlere göre verildiğini sordu. Kuvvetlerden verilen bilgilerde, tek bir uygulama olmadığı, ihraç ve göreve devam kararlarında kanuni bir dayanak gözetilmediği görüldü.

BAKANDAN TALİMAT

Halen FETÖ ile mücadele kapsamında etkin pişmanlıktan yararlananlardan ihraç olanlar ve göreve devam edenler olduğu gibi etkin pişmanlıktan yararlanmayıp ihraç olan ve görevine devam edenler bulunduğu ortaya çıktı. Bu durumun da mağduriyetler yaratması ve kriptoların korunmasına yol açabileceği değerlendirildi. Bu yönde çok sayıda mağduriyetin de MSB ve OHAL Komisyonlarına ulaştığı belirtiliyor. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana devam eden bu uygulamanın yaratacağı sakıncalar üzerine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, kuvvetlere, “kanunları uygulayın” talimatı verdi. FETÖ kapsamında yargılanmasına karşın göreve devam eden çok sayıda personel görevlerinden açığa alındı. 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 65. Maddesi, yargılaması devam eden personel görevinden açığa alınması, yargılama sonucunda masumiyetinin kanıtlanması halinde göreve iade edilmesini hüküm altına alıyor.

PERSONEL İHTİYACINA KARŞI ARA FORMÜL

Bu madde, Balyoz, Ergenekon gibi kumpas davalarında uygulanmasına karşın 15 Temmuz FETÖ davalarında uygulanmamıştı. Bu talimat üzerine kuvvetlerden, yargılanan herkesin açığa alınması halinde “personel ihtiyacının” artacağı uyarısı geldi. Bunun üzerine ara formül geliştirildi. FETÖ kapsamında tutuksuz yargılaması devam eden personele ilişkin olarak, göreve iadesinde ihtiyaç hasıl olanlardan, halen devam eden mahkemelerden, göreve devam etmesinde sakınca olup olmadığına ilişkin görüş bildirilmesi istendi. Göreve devam kararı ise sadece mahkeme değerlendirmesine bırakılmadı. Mahkemelerden gelecek cevap askeri ve idari makamlarda yapılacak değerlendirmenin ardından ilgili personel hakkında nihai karara varılacak. İdarenin göreve devam kararı verdiği personel, hakkında yargı devam etse de göreve döndürülecek.

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