Kaos planları yine tutmadı

Ankara’da ‘Kürtçe müzik cinayeti’, Diyarbakır’da ise ‘gözaltında işkence’ iddiasıyla sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya kısa süre içinde çöktü. Bu iki olay üzerinden kaos çıkarmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kaldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, her iki olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Diyarbakır’da polisi şehit eden katil zanlısının yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikali sırasında, ağzından çıkardığı jiletle görevli personele saldırması üzerine, artan oranda maddi kuvvet uygulanmak suretiyle zanlının muhafaza altına alındığına dikkati çeken Çataklı, şunları kaydetti:

İNCELEME BAŞLATILDI

“Gerek şahsın kendine zarar vermesinin engellenmesi, gerekse personelimizin kendi güveniliğinin sağlanması amacıyla ince arama yapılmak istenmiştir. Bu esnada şahsın direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümünün lastik kısmında bir jilet daha bulunmuştur. Üst arama işlemi esnasında çekilen bir fotoğrafın sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu olaya ilişkin tahkikat derhal başlatılmıştır.”

EZAN OKUNUYOR DİYE UYARDI

Çataklı, hafta sonu Ankara’da ezan okunduğu esnada yüksek sesle müzik dinlenmesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktığı ve Kürtçe müzik dinleyen gencin öldürüldüğünün iddia edildiğini hatırlattı. İddiaların aksine dinlenen müziğin Kürtçe olmadığını belirten Çataklı, olayla ilgili şu bilgileri verdi:

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“Ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz eden vatandaşımız, göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir. Haliyle anlatıldığı gibi hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımızdır. Bu iddiaları ortaya atanlar, yıllardır bu konuyu istismar eden provokatörlerdir.”

Ezan okunuyor dedi öldürüldü

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada arkadaşının yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan’ın babası Nihat Çakan, olayı anlattı. Barış Çakan’ın cenazesi, Elvankent Söğüt Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Elvankent Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazı için bulunduğu Söğüt Camii’nin avlusunda olay anını anlatan Barış Çakan’ın babası Nihat Çakan, oğlunun neden bıçaklandığına da açıklık getirdi. Akşam ezanından 10 dakika önce abdest alan oğlu Barış Çakan’ı, mahalle arkadaşı B.A’nın dışarı çağırdığını belirten acılı baba, “Bunlar dışardayken, aracın içerisindeki 3 kişi müzik dinliyormuş, o esnada da ezan okunuyormuş. Oğlumun arkadaşı, ‘Ezan okunuyor şunun sesini biraz kısın, ezan bitsin’ diyor. Karşı taraf da diyor ki ‘Sen bana İslamiyet’i mi öğreteceksin?’. Kavga ediyorlar, arkadaşı kaçıyor, bizim çocuk ellerinde kalıyor. 3 kişi birden buna saldırıyorlar. Olay böyle...” dedi.