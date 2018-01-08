Kaos timine ağır müebbet

FETÖ’cülerin kurdurduğu kaos timinin CHP’li Kağıthane İlçe Başkanı Fevzi Şit’e suikast girişiminin anlatıldığı iddianamede, örgüt üyesi Asuman Akça’nın talimatıyla eylemi gerçekleştirmek isteyen ancak başarısız olan İsmet Özdemir ve CHP’ye sızdırılan Şafak Korkmaz’ın “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

SUÇU MHP’YE ATACAKLARDI

İddianameye göre, dönemin CHP’li Kağıthane İlçe Başkanı Fevzi Şit’e suikast planlayan DHKP/C suçu da kaos çıkarmak için MHP’ye yıkacaktı. FETÖ’cülerin DHKP/C’ye sızdırdığı kaos timinin planları iddianamede şöyle anlatıldı: DHKP/C üyeliğinden tutuklu İsmet Özdemir, 2006 yılında toplumda infial oluşturmak için hayata geçirdiği kaos timini hayata geçirdi. Özdemir, CHP’li Şit’e suikast yapıp suçu da MHP’ye yıkma planı yaptı.

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KAOS ÇIKARMA PLANI

Bu eylem için ise DHKP/C’nin, CHP’nin Kağıthane İlçe Başkanlığı’na sızdırdığı Şafak Korkmaz isimli örgüt üyesi kullanılacaktı. İki şüpheliye eylem talimatını veren kişi ise FETÖ’nün DHKP-C’yi organize etmek için angaje ettiği Asuman Akça oldu. Şafak Korkmaz’ın suikast düzenleyerek olay yerine MHP bayrağı atması planlandı. Bu cinayetle MHP’liler hedefe oturtulacak ve MHP binaları ve partililere saldırılarak kaos çıkarılacaktı.

TALİMAT AKÇA’DAN GELDİ

İddianamede suikast planını işleme koymak isteyen İsmet Özdemir’in ifadesi yer aldı. Özdemir ifadesinde eylem talimatının örgütte ‘Abla’ kod ismiyle anılan Asuman Akça tarafından avukat yapılanmasında yer alan Ebru Timtik vasıtasıyla elden verildiğini aktardı.