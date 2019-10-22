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İSTANBUL AKTÜEL

Kapalıçarşı yönetiminden 'tarihi kitabeye kamera' açıklaması: Cezai müeyyide başladı

Kapalıçarşı yönetiminden 'tarihi kitabeye kamera' açıklaması: Cezai müeyyide başladı

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da tarihi kitabenin üzerine güvenlik kamerası takılmasına ilişkin, taşeron firma tarafından onay alınmadan kameranın takıldığını ve olaya sebep olan kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtti.

Haber Merkezi AA
İstanbul'un simgesi Kapalıçarşı'da tarihi kitabe matkapla delindi.
İstanbul'un simgesi Kapalıçarşı'da tarihi kitabe matkapla delindi.

Kapalıçarşı'nın Fesçiler Kapısı’ndaki 19. yüzyıla ait kitabenin üzerine güvenlik kamerası takılmasıyla ilgili açıklama yapan Kurtulmuş, 558 yıllık tarihi geçmişe sahip Kapalıçarşı’nın her noktasının ve her değerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini bildirdi.

DHA
İstanbul Kapalıçarşı'da Fesciler Kapısı'nın üstünde bulunan kitabe matkapla delinerek üzerine güvenlik kamerası monte edildi.

Her tadilat ve onarımın çarşının aslına zarar vermeden yapılmasını öncelikli tuttuklarını vurgulayan Kurtulmuş, bünyesinde barındırdığı değerli emtialar ve ziyaretçi sayısının çokluğu sebebiyle güvenliğin de Kapalıçarşı için önemli olduğuna dikkati çekti.

Kurtulmuş, Kapalıçarşı içindeki güvenlik önlemlerini artırma amaçlı yapılan çalışmalar kapsamında güvenlik kameralarının takılmaya başlandığına işaret ederek, "Bu işi verdiğimiz taşeron firma, işi zamanında yetiştirmek maksadıyla güvenlik kameralarını onay almadan belli noktalara takmışlardır. Fesçiler kapısında yapılan işlemle ilgili Kapalıçarşı Yönetimi olarak üzüntü içindeyiz. Bu olayı meydana getiren kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtiriz." ifadelerini kullandı.

DHA
Sosyal medyada tepkilere neden olan kamera apar topar söküldü.

Fesçiler Kapısı ve üzerindeki kitabenin restorasyon çalışmasının ivedilikle başlatıldığını aktaran Kurtulmuş, çalışmalar bitirildiğinde yeniden kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

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