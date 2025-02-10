Kapalıçarşı'da film gibi olay: Suç makinesi kadın kılığına girerek hırsızlık yaptı

Fatih'teki Kapalıçarşı'da 20 Ocak Pazartesi günü filmleri aratmayan bir hırsızlık olayı gerçekleşti. S.B. isimli şahıs, 2 milyon 485 bin lira değerindeki 50 bin doları sırt çantasına koyarak yola çıktı. S.B.'yi takip eden 2 hırsız, Molla Fenari Mahallesi Kılıçlar Sokak'ta harekete geçti.





Biri kadın kılığına giren 2 hırsız, çantadaki 50 bin doları çaldı. S.B. bir süre yürüdükten sonra bir kişinin çantasının açık olduğunu söylemesiyle hırsızlığı fark etti. S.B. ardından polise başvurdu.

Şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı

Olayın ardından harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilere ulaştı.





Görüntülerde olayın ardından şüpheli iki kadının birlikte yürüdüğü, bir süre sonra ise ayrılarak farklı yönlere gittikleri görüldü. Ancak yapılan detaylı incelemede, şüphelilerden birinin başını kapatarak kadın kılığında kimliğini gizlemeye çalışan bir erkek olduğu tespit edildi.

Kadın kılığına giren şüphelinin 119 suç kaydı var

Kimlikleri polis ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilen şüphelilerin izi Bursa'da bulundu. Şüphelilerden kadın kılığına giren G.D. (29) ve kadın şüpheli N.D. (28) yakalanarak gözaltına alındı.



