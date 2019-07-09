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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da çaldığı kapının dürbününden bakan kadına pompalı tüfek ile ateş etti

Kapı dürbününden bakan kadına korkunç tuzak

Diyarbakır’da kapının çalınması üzerine dürbünden bakan kadına pompalı tüfekle ateş edildi. Kapının dürbününden bakan kadın gözünden yaralandı. Kadın tedaviye alınırken kaçan zanlı aranıyor.

Haber Merkezi IHA
Diyarbakır'da olayın yaşandığı ev
Diyarbakır'da olayın yaşandığı ev

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kişi kapısını çaldığı evin dürbününden bakan kadına pompalı tüfek ile ateş etti. Gözünden ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, kaçan zanlı için operasyon başlatıldı.

ATEŞ EDİP KAÇTI

Korkunç olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 677. Sokak'ta bulunan Yıldız 4 Apartmanı'nda meydana geldi. Kaplan ailesinin kapısının zilini bir kişi çaldı. Kapı zilini duyan Halide Kaplan (65),kapı dürbününden kim olduğunu baktığı anda karşı taraftan pompalı tüfek ile ateş edildi. Kaplan, gözünden ağır yaralandı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kaplan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparak kaçan şahısın yakalanması için operasyon başlattı.

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