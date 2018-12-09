Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu

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Peugeot ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları

ÖTV ve KDV indirimlerinde ilk hamle Peugeot’dan geldi. Kararın Resmi Gazate’de yayınlanmasının ardından kolları sıvayan Fransız otomotiv devi Peugeot, tüm yeni modellerine 21.000 TL’ye varan indirim yaptı. ÖTV ve KDV indirimi sonrası yeni Peugeot modellerinin fiyatlarını sizler için derledik. İşte ÖTV ve KDV indirimli sıfır ve ikinci el Peugeot modellerinin yeni fiyatları…