Gündem Kapıkulede 18 kilometrelik TIR kuyruğu
EDİRNE

Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu

Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu

Edirne'de yurt dışına çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar, yaklaşık 18 kilometrelik kuyruk oluşturdu. TIR sürücülerin Bulgar tarafının çok sayıda evrak ve araç kontrol noktası nedeniyle işlemlerin geç yapılarak kuyruğa neden olduğunu söyledi.

DHA
Sınır kapısında yaklaşık 18 kilometrelik kuyruk oluştu
Sınır kapısında yaklaşık 18 kilometrelik kuyruk oluştu

Taşıdıkları ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkarak Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR araçları 18 kilometre kuyruk oluşturdu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise kuyruk 8 kilometreyi geçti.

TIR sürücüleri kuyrukta beklerken sosyal ihtiyaçlarını giderecek tesislerin olmamasından yakınırken, TIR parkının genişletilmesini istedi. Kayseri'den aldığı mobilya yükünü Romanya'ya götüren Feyzullah Çiğil, kuyruğun Bulgaristan gümrüğündeki kontrollerden kaynaklandığını söyledi.

24 saattir kuyrukta beklediğini anlatan Çiğil, şu ifadelere yer verdi:

  • "Ben dün 15.00 sıralarında kuyruğa girdim, hala bekliyorum. Yol güzergahında tesis olmadığı içinde çok zorlanıyoruz. Sıranın asıl nedeni Türk tarafında kuyruk çok olunca yeni peronlar açılıyor. Örneğin 3'ten 5 perona çıkıyor. Ama Bulgaristan'a geçtiğimizde önce dorsede insan olup olmadığını kontrol ediyorlar. Sonra kabin kontrolü var, polis var, sonra evrak kontrolü, dezenfekte var daha sonra tescil yapılıyor. En son çıkışta 2 kontrol daha var. Bu nedenle kuyruklar burada uzuyor"

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte 1666 TIR Türkiye'ye giriş yaparken, 1939 TIR aracı ise Bulgaristan'a çıkış yaptı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 856 TIR giriş yaparken, 780 TIR aracında çıkış işlemi yapıldı.

/**/
Riyad katilleri iade etmiyor

Riyad katilleri iade etmiyor

Türkiye, ​Prens Selman'ın iki adamının iadesini istemişti.
MHP adaylarını belirledi

MHP adaylarını belirledi

MHP 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.
F.Bahçe 'ateş' hattında

F.Bahçe 'ateş' hattında

Akhisar yendi, Fenerbahçe 16. sıraya geriledi.
Nikah şahidi oldu

Nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​AK Parti İstanbul Milletvekili Canikli'nin kızının nikah şahidi oldu.
Hedef 10 milyar dolar

Hedef 10 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanı bu yılın sonuna işaret etti.
Bakan'dantam destek

Bakan'dantam destek

​Liseli gencin beklediği haber Ziya Selçuk'tan geldi.
Bütçe mesaisi başlıyor

Bütçe mesaisi başlıyor

​Yıldırım, partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.
Her şey gelecek hafta belli olacak

Her şey gelecek hafta belli olacak

Sarı Yeleklilerin hedefindeki Macron tarih verdi.

Fransız Polis'iengel dinlemedi

Fransız Polis'iengel dinlemedi

​Tekerlekli sandalyedeki eylemcinin yerlerde sürüklendiği anlar.

Trump bize burnunu sokmasın

Trump bize burnunu sokmasın

​"Fransız'lar beni istiyor" diyen Trump'a sert çıkış.
Hepsimidesinden çıktı

Hepsimidesinden çıktı

Yuttuğu 116 kapsülün hepsi operasyonla çıkarıldı.
Bedellininkışla günlüğü

Bedellininkışla günlüğü

Yan gel yat değil, yüksek disiplin ve düzenli eğitim.
Gözleryarınki verilerde

Gözleryarınki verilerde

Ekonomide 3. çeyrek verileri açıklanacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.