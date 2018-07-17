Gündem Kapıkulede yolcu rekoru kırıldı
EDİRNE

Kapıkule'de yolcu rekoru kırıldı

Kapıkule'de yolcu rekoru kırıldı

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelen yolcu sayısı dün, tüm zamanların rekor düzeyine ulaştı. Bulgaristan'dan Türkiye'ye tatil için gelen birçok araç Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan dün Türkiye'ye gelen 37 bin 138 yolcu, tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi AA
Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelen yolcu sayısı dün, tüm zamanların rekor düzeyine ulaştı.
AA
Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelen yolcu sayısı dün, tüm zamanların rekor düzeyine ulaştı.
Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelen yolcu sayısı dün, tüm zamanların rekor düzeyine ulaştı.
AA
Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelen yolcu sayısı dün, tüm zamanların rekor düzeyine ulaştı.

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan dün Türkiye'ye gelen 37 bin 138 yolcu, tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti.

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelen yolcu sayısı dün, tüm zamanların rekor düzeyine ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'dan yurda giriş için Kapıkule'yi kullananlar yoğun araç trafiğine neden oldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin takviyeli ve yoğun çalışmaları sonucunda, yolcu giriş işlemleri sıkıntısız tamamlandı. 24 saat içinde gümrük kapısından 37 bin 138 kişi geçiş yaptı ve bir rekora imza atıldı.

İki yıl önce 24 saat içinde Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan geçen yolcu sayısı 10 Temmuz 2016 tarihinde en yüksek düzeye ulaşmış, 36 bin 965 kişi olarak tespit edilen yolcu giriş sayısı o dönem rekor olarak kaydedilmişti.

Dünkü yolcu girişi bu rekoru egale etmiş oldu. Geçişlerin yoğun olmasında Avrupa'da okulların tatil olması etkili oldu.

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