Kaplan davasında avukat krizi

Başkan, duruşma aralarında “Avukatlarla sanıkların yakın temasının tespit edildiğini” belirterek avukatlara, “Jandarmanın oturduğu bölümü geçmemeleri” uyarısında bulundu. Bunun üzerine Kocaoğlu söz istedi. Söz hakkı verilmeyen avukat konuşmaya devam edince “duruşma düzenini bozduğu” gerekçesiyle salondan çıkarıldı. Müvekkiline, “Ben çıktım, senin şey yapmana gerek yok” diye seslenen avukat salondan ayrıldı. Sanık ve avukatların beyanlarıyla devam edilen duruşmada sanık Barış Kurt, avukatının tavrı için özür dileyip “Onun tutumu benim tutumumu yansıtmıyor” dedi.

Duruşmada söz hakkı verilen Bora Kaplan’ın avukatı, geçmişte “kovuşturmaya gerek yok” kararı verilen dosyalarla bu davanın açılmasını “çöpleri karıştırmaya” benzeterek, soruşturmayı yürüten polisler ve savcıya tepki gösterdi. Kaplan’ın bir diğer avukatı da bu davayla ilgili yeni iddianame hazırlanması ve hukuka aykırı deliller çıkarıldıktan sonra yargılamaya devam edilmesi gerektiğini savundu. Polislerin yargılandığı davanın sadece iddianamesinin ve duruşma tutanaklarının değil, dijital materyallerinin de getirtilmesi, iki davanın birleştirilmesi, bu olmayacaksa polislerin davasının bekletici sebep yapılması istendi.