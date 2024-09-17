Kaplan davasında tahliye yok

Ayhan Bora Kaplan çetesine yönelik 18’i tutuklu 61 sanıklı davaya dün devam edildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen davanın bu haftaki celsesinde, geçen hafta beyanları alınamayan avukatlar konuştu. Kaplan’ın avukatı Tarık Teoman, Kaplan’ın usulsüz bir şekilde gözaltına alındığını ve kamuoyuna canavarlaştırılarak sunulduğunu iddia ederek, “Bora Kaplan sözde örgütün lideri değil. Bora Kaplan kendi başına gelen veya gördüğü olaylarda 155’i ve 112’yi defalarca arayan biri. Bu tavır bir örgüt lideri profiline uyuyor mu?” dedi. Teoman, Kaplan’ın ve diğer sanıkların emniyetteki ifadelerinin mülakat adı altında yasak yöntemlerle alındığını öne sürdü.

CİNAYET DEĞİL İNTİHAR

Kaplan’ın avukatı, dişlerinin çekildiğini öne süren Erkan Doğan’ın birbirinden farklı bir sürü beyanı bulunduğunu söyledi. Mahfuz Tatar cinayetinde Kaplan’la ilgili herhangi bir delil bulunmadığını ve Semih Arslan’ın ölümünün cinayet değil kesinlikle intihar olduğunu savundu. Kaplan hakkında bir an önce tahliye kararı verilmesi gerektiğini söyledi.

TUTUKLU YARGILAMAYA DEVAM

Savcılık mütalaasında, “Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamıyla, esas hakkında mütalaayı hazırlamak üzere dosyanın savcılığa gönderilmesini” istedi. Ardından mahkeme başkanı, “HTS kayıtları için aynı bilirkişiden rapor alınması” ile “Sanık ve avukatların tüm taleplerinin reddedildiğini ve tutuklu sanıkların tutukluluğuna devamla dosyanın esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere savcılığa gönderilmesinin” kararlaştırıldığını açıkladı. Duruşma 11 Ekim’e ertelendi.







