​Kaplan: VASKİ üzerinden algı oluşturuluyor

Van’daki yerel ve yaygın medya mensupları ile bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, mevcut borç, ödenen borç, yapılandırma miktarları, toplam abone ve icraya verilen abone sayıları konusunda detaylı açıklamalarda bulundu.

Edtemit İlçesi Kocaeli Parkı’nda gerçekleşen kahvaltılı basın toplantısında, Genel Müdür Kaplan’ın yanı ıra, Genel Müdür Yardımcıları; Abdulvehap Gezgen, Emre Eşme, Kemal Balkış ve daire başkanları da hazır bulundu. VASKİ’nin 2014 yılında kurulduğunu, bugüne dek biriken borçların büyük bölümünün ödendiğini, kendi dönemlerindeki borcun önemli bölümünün Van Arıtma Tesisi olduğunu, borçların da yapılandırıldığını söyleyen Kaplan, büyükşehirler arasında en ucuz suyu Van’ın kullandığını belirtti. Kaçak su kullananlar ile ilgili affın olmayacağını, gerekli cezanın devam edeceğini belirten Genel Müdür Kaplan, bu konuda basından da destek istedi. Durumu kötü olan ve su borcunu ödeyemeyen vatandaşlara da her konuda yardımcı olduklarını anlatan Genel Müdür Kaplan, kaymakamlar, sosyal vakıflar aracılığıyla bu konuda her türlü desteği sunduklarını dile getirdi.