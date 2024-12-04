Ayhan Bora Kaplan çetesine yönelik 61 sanığın yargılandığı davada, örgüt elebaşı Kaplan’a 68 yıl hapis cezası verildi. Davanın karar duruşması dün Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
13 SANIK TAHLİYE
Buna göre Kaplan, 13 suçtan 68 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 35 sanığa farklı suçlardan bir ila 21 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Sanıklardan Muhammet Kaplan 21 yıl, Adnan Kaplan 19 yıl 9 ay ve Fethi Koyuncu 13 yıl 3 ay gün hapis cezasına çarptırıldı. 17 tutuklu sanıktan 13’ünün tahliyesine karar verilirken, 19 sanığın da beraatına hükmedildi. Firari Serdar Sertçelik’in de arasında olduğu 6 sanığın dosyası ayrıldı.