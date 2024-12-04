Kaplan’a 68 yıl hapis cezası

Buna göre Kaplan, 13 suçtan 68 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 35 sanığa farklı suçlardan bir ila 21 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Sanıklardan Muhammet Kaplan 21 yıl, Adnan Kaplan 19 yıl 9 ay ve Fethi Koyuncu 13 yıl 3 ay gün hapis cezasına çarptırıldı. 17 tutuklu sanıktan 13’ünün tahliyesine karar verilirken, 19 sanığın da beraatına hükmedildi. Firari Serdar Sertçelik’in de arasında olduğu 6 sanığın dosyası ayrıldı.