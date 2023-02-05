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Kar bastırınca arabalarıyla mahsur kaldılar

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde yürüyüşe çıkan 5 kişilik arkadaş grubu yoğun kar yağışı nedeniyle aracını çalıştıramadı. Mahsur kalan arkadaşları I.S.A.R ekipleri bölgeden aldı.

21:55 . 5/02/2023 Pazar
IHA
Karda mahsur kaldılar.

Karda mahsur kaldılar.

Kocaeli’de 5 kişilik arkadaş grubu, otomobille Umuttepe Kent Ormanı’na gitti. Çınardere’ye doğru yürüyen grup, döndükleri esnada yoğun kar yağışı bastırdı. Araç, kardan dolayı gitmeyince iterek hareket ettirmeye çalışan ekip, bu denemeden de olumlu netice alamadı. 5 arkadaş, başka bir arabanın geçmemesinden dolayı yardım da isteyemedi. Bölgede mahsur kalan vatandaşlar durumu Uluslararası Arama Kurtarma (ISAR) ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgeye gelerek vatandaşları gitmek istedikleri yerlere götürdü.

#Kocaeli
#kar
#hava durumu
1 saat önce
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Kar bastırınca arabalarıyla mahsur kaldılar
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