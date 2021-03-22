Meteoroloji beş günlük hava tahminlerini yayınladı: Kar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Çanakkale il geneli, Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde görülecek yağışların ise kuvvetli olması bekleniyor.

Salı günü sağanak yağış yurt genelinde etkisini gösterecek.

Yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkisini sürdürecek. Kütahya, Bilecek, Bolu, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars, Kırklareli ve Kastamonu'da karla karışık yağmur etkili olacak.

İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR

Çarşamba günü ise yurdun neredeyse tamamı kar yağışının etkisine girecek. İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

REKLAM

İL İL HAVA DURUMU

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuzeydoğulu; Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney, güneydoğulu; Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa); Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

REKLAM

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara’nın güneybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne’nin güney ve Balıkesir’in kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli (25-50 kg/m²),Çanakkale’nin güney (Ezine, Bayramiç, Çan, Yenice, Ayvacık) ve Balıkesir’in batı kıyı (Ayvalık, Burhaniye, Havran, Edremit, Gömeç ) ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUZEY, İÇ VE BATI BÖLGELERİMİZDE FIRTINA

Rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa),Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege ile İç Anadolu’nun güneyinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

REKLAM

DOĞU KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE KUVVETLİ RÜZGAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

GÜNDEM Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar sürprizi