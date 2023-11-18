Kar göründü: Bir gecede kış

Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri hava sıcaklıklarının düşmesiyle bir günde kışa girdi. Trabzon-Gümüşhane sınırındaki yaylalar, kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Önceki akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı dün gece boyunca sürdü. Trabzon ve Gümüşhane sınırında yer alan Cami Boğazı ile Taşköprü yaylalarında yoğun yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Ordu’nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, dün yağışın ardından beyaza büründü. Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası ile çevre yayla ve obalarda yağan kar, güzel manzaralar oluşturdu.





ORDU, RİZE, ARTVİN, BAYBURT BEMBEYAZ

Rize'nin yüksek kesimlerine de kar düştü. Hava sıcaklığının önceki geceden itibaren düşmesi sonucu Ayder Yaylası, Ovit Dağı Geçidi, Kaçkar Dağları ile çevresindeki yaylalarda kar etkili oldu. Yağışla birlikte besiciler, hayvanlarını yüksek kesimlerden köylere indirmeye başladı. Bayburt'ta yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Artvin'de de yüksek rakımlı köy ve yaylara kar yağdı. Merkezde Mersivan, Genya ve Karçal dağları, Ardanuç'ta Geçitli ve Bilbilan yayları, Şavşat'ta da Arsiyan Yaylası ve Sahara Geçidi'nin bulunduğu alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Atabarı Kayak Merkezi'ne de sezonun ilk karı düştü. Kastamonu-Çankırı sınırında, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na kar yağdı.





YOL TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Muş'ta İl Özel İdaresi ekipleri, Üçevler grup köy yolunda kar temizleme çalışması yaptı. İş makinesi operatörü Medeni Karasu, mevsimin ilk kar temizleme çalışması olduğunu söyledi. Van'da iki gündür etkili olan sağanak yerini kara bıraktı. Bitlis ve Erzincan da kar yağışıyla

beyaza büründü.





Fırtınaya dikkat!

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde bugün fırtına ve sağanak bekleniyor. Günü ilk saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinde yağış çok kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlar akşam saatlerinde, Bursa ve Yalova’da gece, İstanbul’da ise yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek. İstanbul Valiliği, kentte hafta sonu gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. AFAD ve AKOM fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.



