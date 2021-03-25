Meteorolojiden üç günlük kar uyarısı: Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Ankara'da da yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Herkes kar yağışının devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı.

Yapılan uyarının ardından İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle Sarıyer’in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de kar yağışı görüldü.

FOTOĞRAF 6 Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzara İstanbul'da devam eden kar yağışı Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortay açıktı. Kar yağışının etkisiyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Ağaçların da beyaza bürünmesiyle doğa manzarası kameralara yansıdı. İnsanlar kadar hayvanlar da yağan karın tadını çıkardı. BiP'te paylaş

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KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre bugün İstanbul ve Ankara da dahil yurt genelinde kar yağışları devam edecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.

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İL İL HAVA DURUMU

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'U TERK EDİYOR

Cuma günü kar yağışının batıyı terk edip yurdun doğusu ve iç kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji özellikle doğu bölgeleri için çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

















İç Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışları Sivas, Kayseri, Niğde boyunca yoğun şekilde devam ediyor. Bölgede kar yağışı bugün hafifleyecek. Hemen hemen yurdun tamamını etkisi altına alan kar yağışları Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde de etkili olacak.

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FOTOĞRAF 17 AKOM’dan daha önce İstanbul’da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası İstanbulun bazı bölgelerinde kar yağışı olmuştu. Bu sabah da yine Anadolu Yakasında ve Avrupa yakasında lapa lapa kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü. Yağan kar İstanbul boğaz manzarası ile adeta mest etti. İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarı yapılmıştı. İstanbul'un bazı bölgelerine ise dün kar yağmıştı. Bu sabah ise kar yağışı yeniden başlayarak lapa lapa yağmaya devam etti. BiP'te paylaş

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SEL, HORTUM, YILDIRIM'A DİKKAT

Akdeniz ve Güneydoğu'da etkili olan sağanaklar sürüyor. Şiddetli sağanaklar nedeniyle iki bölgede de sel, yıldırım ve hortum riski bulunuyor. Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yağışlar kar şeklinde olurken kıyı kesimlerde yağmur etkili olacak.

ÇIĞ RİSKİ

Doğu Karadeniz'in yaylaları ve Doğu Anadolu'ya yeniden kar geliyor. Eski karın üzerine yağacak yeni karla bölgedeki çığ riski artacak.