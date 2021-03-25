Meteorolojiden üç günlük kar uyarısı: Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Ankara'da da yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Herkes kar yağışının devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı.
Yapılan uyarının ardından İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle Sarıyer’in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de kar yağışı görüldü.
KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre bugün İstanbul ve Ankara da dahil yurt genelinde kar yağışları devam edecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.
CUMA GÜNÜ İSTANBUL'U TERK EDİYOR
Cuma günü kar yağışının batıyı terk edip yurdun doğusu ve iç kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji özellikle doğu bölgeleri için çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
İç Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışları Sivas, Kayseri, Niğde boyunca yoğun şekilde devam ediyor. Bölgede kar yağışı bugün hafifleyecek. Hemen hemen yurdun tamamını etkisi altına alan kar yağışları Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde de etkili olacak.
SEL, HORTUM, YILDIRIM'A DİKKAT
Akdeniz ve Güneydoğu'da etkili olan sağanaklar sürüyor. Şiddetli sağanaklar nedeniyle iki bölgede de sel, yıldırım ve hortum riski bulunuyor. Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yağışlar kar şeklinde olurken kıyı kesimlerde yağmur etkili olacak.
ÇIĞ RİSKİ
Doğu Karadeniz'in yaylaları ve Doğu Anadolu'ya yeniden kar geliyor. Eski karın üzerine yağacak yeni karla bölgedeki çığ riski artacak.