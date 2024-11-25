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Kar kalınlığının 1,5 metre olduğu yaylada 12 kişi mahsur kaldı

Kar kalınlığının 1,5 metre olduğu yaylada 12 kişi mahsur kaldı

08:1425/11/2024, Pazartesi
IHA
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Ekipler, iş makinesiyle yolu açtı. Mahsur kalan kişiler yolun açılmasıyla kurtarıldı.
Ekipler, iş makinesiyle yolu açtı. Mahsur kalan kişiler yolun açılmasıyla kurtarıldı.

Bolu'da kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı Pürenli Yaylası'nda yolun kapanması sonucunda 5 araçta bulunan 12 kişi yolda mahsur kaldı. Ekipler tarafından 12 kişi bulundukları yerden kurtarıldı.

Bolu'da 2 gündür aralıksız etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 buçuk metreyi bulduğu Mudurnu ilçesine bağlı Ortaköy köyü mevkiindeki Pürenli Yaylası'nda yollar kapandı. 5 aracın güzergah üzerinde hareket edememesi nedeniyle araçlar içerisinde bulunan 12 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine Mudurnu İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesiyle yolu açtı. Mahsur kalan kişiler yolun açılmasıyla kurtarıldı.


#Bolu
#Pürenli Yaylası
#Kar

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