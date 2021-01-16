Gündem Kar TIR sürücülerinin elini kolunu bağladı
ERZİNCAN

Kar TIR sürücülerinin elini kolunu bağladı

Erzincan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde çocuklar için eğlence yüksek kesimlerde seyir halinde olan ağır tonajlı araç sürücüleri için de adeta çile oldu. Öte yandan kar yağışı dolayısıyla Erzincan’da 200’ün üzerinde köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol TIR ve kamyonların geçişine ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol TIR ve kamyonların geçişine ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Erzincan kent merkezinde gece saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı özellikle bu sene kuraklık endişesi taşıyan vatandaşların sevindirdi. Kent beyaz örtüye bürünürken sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen site içerisindeki bahçeye çıkan bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kartopu oynamanın mutluluğunu yaşadı. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar dakikalarca kartopu keyfi yaşadı.

Kar TIR sürücüleri için çile oldu
FOTOĞRAF 7
Title
Erzincan kent merkezinde gece saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı özellikle bu sene kuraklık endişesi taşıyan vatandaşların sevindirdi. Kent beyaz örtüye bürünürken sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen site içerisindeki bahçeye çıkan bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kartopu oynamanın mutluluğunu yaşadı.
Title
Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar dakikalarca kartopu keyfi yaşadı. Erzincan'da kar yağışı yüksek kesimlerde ise ulaşımda aksamalara neden oldu.
Title
Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ, Erzincan - Erzurum kara yolu Sansa mevki ve Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi Pöske Dağında kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
Title
Ağır tonajlı araçlar kardan buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken karla mücadele ekipleri yolları ulaşıma açık tutabilmek için yoğun gayret sarf etti.
Title
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Mutu Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol tır ve kamyonların geçişine ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
Title
Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıklarla sürdürdü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Title
Öte yandan kar yağışı dolayısıyla Erzincan'da 200'ün üzerinde köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Kar TIR sürücüleri için çile oldu
Erzincan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde çocuklar için eğlence yüksek kesimlerde seyir halinde olan ağır tonajlı araç sürücüleri için de adeta çile oldu.

Ulaşıma açık tutabilmek için yoğun gayret sarf edildi

Erzincan’da kar yağışı yüksek kesimlerde ise ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ, Erzincan - Erzurum kara yolu Sansa mevki ve Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi Pöske Dağında kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Ağır tonajlı araçlar kardan buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken karla mücadele ekipleri yolları ulaşıma açık tutabilmek için yoğun gayret sarf etti.

TIR ve kamyonların geçişine ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Mutu Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol TIR ve kamyonların geçişine ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıklarla sürdürdü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan kar yağışı dolayısıyla Erzincan’da 200’ün üzerinde köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

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