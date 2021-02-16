Gündem Kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında son durum Doluluk oranı yüzde 48e dayandı
İSTANBUL

Kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 48'e dayandı

İstanbul'da günlerdir devam kar yağışının ardından barajlardaki su seviyesi artmaya devam ediyor. İSKİ'den yapılan açıklamada barajlarda su seviyesinin yüzde 47.82'ye yükseldiği belirtildi. Su miktarı bugün itibariyle 415 milyon metreküp seviyesine çıktı

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla barajlardaki su miktarı yüzde 28,66 arttı.

  • Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 47,82 olarak ölçüldü.

Su miktarı 415 milyon metreküp seviyesine yükseldi

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 52,04, Terkos'ta yüzde 46,05, Sazlıdere'de yüzde 23,80, Alibey'de yüzde 53,86, Büyükçekmece'de yüzde 50,37, Ömerli'de yüzde 55,02, Darlık'ta yüzde 54,11, Elmalı'da yüzde 53,70, Kazandere'de yüzde 65,63 ve Pabuçdere'de yüzde 31,96 olarak kaydedildi. Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibariyle 415 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da karla kapanan yolda araçlar mahsur kaldı kilometrelerce uzanan kuyruk oluştu
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İstanbul'da karla kapanan yolda araçlar mahsur kaldı kilometrelerce uzanan kuyruk oluştu
İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte pek çok ana arter ulaşıma kapandı. Haramidere-Beylikdüzü E-5 bağlantı yolunda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kuyruk kilometrelerce uzarken o anlar kameralara yansıdı.
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  • İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 670 bin metreküp oldu.

Kar yağışıyla birlikte İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda?
GÜNDEM
Kar yağışıyla birlikte İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda?

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 15 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 96,63, 2007'de yüzde 55,15, 2008'de yüzde 29,23, 2009'da yüzde 67,79, 2010'da yüzde 96,58, 2011'de yüzde 91,02, 2012'de yüzde 83,34, 2013'te yüzde 81,86, 2014'te yüzde 30,87, 2015'te yüzde 94,33, 2016'da yüzde 86,90, 2017'de yüzde 85,76, 2018'de yüzde 79,40, 2019'da yüzde 91,68, 2020'de yüzde 61,62, 2021'de ise yüzde 47,82 olarak gerçekleşti.

Kar yağışıyla birlikte İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda?
GÜNDEM
Kar yağışıyla birlikte İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda?
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