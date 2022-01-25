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DİYARBAKIR

Kar yağışı sonrası sis Diyarbakır’ı esir aldı: Uçak seferleri iptal oldu

Diyarbakır’da, iki gün boyunca etkili olan kar yağışı ve soğuk hava bu sabah saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı. Bazı uçak seferleri iptal oldu, bazı seferlerde ise gecikme olacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Kar yağışı sonrası sis Diyarbakır’ı esir aldı: Uçak seferleri iptal oldu
Soğuk hava nedeniyle yollarda oluşan don ve yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Diyarbakır’da, iki gün boyunca etkili olan kar yağışı ve soğuk hava bu sabah saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı.

Kentte ve kırsal ilçelerde iki gün devam eden kar yağışı sonrasında, hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle yollarda oluşan don ve yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Polis ekipleri sürücüleri sis lambalarını yakmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, bazı uçak seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal olurken, bazı seferlerde ise gecikme olacağı öğrenildi.

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