Kar yağışıyla birlikte İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda?

İstanbul'da baraj doluluk oranı, kar yağışlarının ardından yükselmeye devam ediyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi.

Ocak ayında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen baraj doluluğu böylece bir ay içinde 26 puanlık artış kaydetti.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47.20

HAYAT Meteoroloji uzmanı uyardı: Perşembe günü don olayına dikkat